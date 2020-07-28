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國內疫苗至今仍未進入臨床　費鴻泰問蘇貞昌：這就是超前部署？

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▲▼衛福部長陳時中VS民進黨立法院黨團總召柯建銘 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院近期將紓困3.0預算送立法院，國民黨立委費鴻泰質疑，國內疫苗至今仍未進入臨床試驗，行政院又把錢花在績效不顯的紓困方案，他要請問行政院長蘇貞昌，這就是超前部署嗎？有對部署疫苗開發作充足預算的準備嗎？

費鴻泰提出，新冠狀病毒疫情爆發時，指揮中心三不五時放出臺灣研發疫苗成績亮眼；但幾個月過去，台灣疫苗開發至今尚未進入臨床試驗，明顯落後美、英及其他國家。究竟是我國醫學製藥技不如人？還是政府行政僵化？若蔡政府當初接納頒佈緊急命令，加速修訂相關衛生法規限制、檢驗試劑授權、疫苗製造授權，是不是就能更有彈性的因應疫情緊急的情勢？

費鴻泰說，面對公衛界不斷的呼籲，蔡政府有聽進去了？現況顯示，政府仍然只做頭痛醫腳的表面工作。對於疫苗的時程表，做了規劃？若無法趕上下一波、甚至下兩波的疫情大流行，台灣有應變的方式嗎？蔡政府有準備好因應的法規？用預算購買國際的疫苗？若臺灣沒有採購的預算準備，如何爭取國際上的疫苗。

費鴻泰提醒，面對防疫，蔡英文、蘇貞昌、衛福部應徹底尊重公衛專業，不該是只有「政治算計」。

國民黨立委蔣萬安日前也表示，大家看到國際上的疫苗研發速度很快，預計最快今年9月就可以量產，目前據他了解WHO七月份有公布全球疫苗研發進度，英美都已經盡到臨床研發第二期，但台灣連臨床實驗都沒有，台灣目前的進度明年可能第二或第三劑才能上市。他指出，疫苗研發要拚速度，否則大家會購買研發好的疫苗，這樣預算就等於浪費了。
 
蔣萬安憂心，目前政府一方面說要買夠國外疫苗，但是國內也是鼓勵研發，但現在也不確定跟國外業者一定採購的到疫苗，像是H1N1流行時就是有錢買不到疫苗，緊急使用授權等法規面也沒有鬆綁；而如果要走國內疫苗研發，那速度要快力道要更加強。

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