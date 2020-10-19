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iOS14截圖新招！他實測「輕敲側面」也成功　網曝1致命傷：已關閉

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▲▼Apple,蘋果,iPhone。（圖／達志影像／美聯社）

▲更新到 iOS14 就可以輕敲側邊截圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃可昀／綜合報導

iPhone更新到 iOS14 以後有一項「輕點背面截圖」的新功能，但有用戶反映用起來不太上手，似乎不是隨便輕點就能截圖，必須揣摩一段時間才能抓到技巧。有網友最近發現，原來不一定要點背面才能截圖，只要「輕敲側邊」也能完成。

原PO在PTT表示，他在網路上看到一段影片，iPhone 8以上的機型更新到 iOS14 後即可開啟「背面輕點」功能，在設定裡面的「輔助使用」，顧名思義就是用手指輕點螢幕2下或3下就能截圖，不用再像以往同時按住兩側按鍵。不過，他借用同事的iPhone 11來試用後發現，「需要練習敲某個點才會成功」，並不是整個手機背面隨便敲都有反應，現在發現也可以輕敲側邊就方便多了，「只是會不會造成誤擊就不太清楚了」。

▲iOS 14。（圖／Apple官網）

▲iOS 14。（圖／Apple官網）

網友實測過後確實輕敲側邊也能截圖，比起點背面來說方便多了，「手機殼側面偏厚也是可以」、「真的耶 我剛敲側邊兩下就截圖了」、「iPhone 8 配犀牛盾測試成功」、「剛剛試可以！但輕敲有時真的太敏感！常常莫名其妙截圖。」

不過就是因為太方便，反應又很靈敏，很多人反而容易誤觸，拿在手上就不小心截圖，「點兩下很容易誤觸，有時候把手機放在桌上就觸動」、「手機放桌上很容易觸發+1」、「誤觸率超高，每天至少五六次，直接關掉」、「拿著手機橫放著看影片時，用右手食指敲擊上右側蠻容易觸發的」、「容易誤擊，已關閉此功能。」

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