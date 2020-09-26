背後點2下秒截圖！3C達人曝超狂「iOS高階攻略」　免按鍵超方便

▲Tim哥分享iOS14的新功能。（圖／取自YouTube／Apple）

記者林妤柔／綜合報導

蘋果日前釋出iOS 14，多種貼心設計讓網友感到驚豔。3C達人Tim哥就特地開箱iOS 14功能，除了縮小來電視窗、增加子母畫面模式，還能靠「智慧型堆疊」自由建立個人化頁面。另外，他也額外分享一個超狂的隱藏功能，只要輕點背面兩下就可以秒截圖，不需要再按側邊按鈕。

Tim哥指出，以前來電畫面佔滿整個螢幕，但更新iOS 14後，iPhone和iPad的來電區塊變成一小塊，Line也不再佔用整個版面，相當舒服。另外，Air pods和Air pods Pro可以平板、筆電自動連接，不需要再手動調整。

▲iOS 14的子母畫面功能，用戶可邊看影片邊聊天。（圖／翻攝自Youtube）

其中，iOS 14最知名的特色莫過於子母畫面模式（或作畫中畫功能），從Apple TV、Youtube都可以使用，只要輕點一下就能使用子母畫面，並放在任何位置，同時使用Line聊天。

接著，Tim哥分享「智慧型堆疊」功能，它可以透過使用者的定位，知道這個位置常用的App，也可以自行定義常用的App，任意編輯自己的主畫面。

▲智慧型堆疊可創建屬於自己的頁面。（圖／翻攝自Youtube）

最後，Tim哥分享超狂的隱藏功能，只要先按設定裡的「輔助使用」，再按「觸控」，裡頭有個「背面輕點」，選擇「點兩下」和「截圖」，就能輕點背面兩下輕鬆截圖。不過他提醒，這個功能只有faceID的手機才可使用，如果是實體Home鍵則無法找到。