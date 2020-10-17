嫌出餐太慢…8醉男爆氣「翻桌猛砸」早餐店！宜蘭警3hrs逮人

記者游芳男、徐愷昕／宜蘭報導

宜蘭市17日清晨一間早餐店遭人毀損！警方到場後得知，原來是幾名酒醉男子到店用餐，因不滿出餐太慢所以故意翻桌，並於搗亂後駕車逃逸，所幸經積極調閱監視器畫面，3小時內即查獲相關涉案人到案，全案依刑法聚眾鬥毆、毀損、傷害等罪嫌移送偵辦。

▲宜蘭市某早餐店17日凌晨遭酒客砸店，現場一片凌亂，桌椅碗筷散落一地。（圖／記者游芳男翻攝）

宜蘭警17日上午5時30分接獲報案稱，市區某早餐店遭人冰的（翻桌）砸毀，速派人趕赴了解，員警到場時發現店內凌亂不堪，除有桌椅傾倒外，工作台上的碗筷及廚房器具也散落一地。

店家向警方表示，清晨時有6至8名酒醉男子來用餐，但因假日客人較多、出餐較慢，怎料竟引來這群醉男不滿，當場爆氣砸毀店內桌椅與設施；老闆強調，期間他雖有上前制止，但仍遭推擠受傷，且事後犯嫌也隨即駕車逃逸。

案經積極調閱監視器掌握犯嫌，警方3小時內迅速查獲相關涉案人到案，全案依刑法聚眾鬥毆、毀損、傷害等罪嫌移送偵辦。對此，宜蘭分局也與呼籲民眾切勿在街頭聚眾滋事，一旦逮捕絕不寬貸，將會嚴正執法。

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▲宜蘭市某早餐店17日凌晨遭酒客砸店，警方獲報後不到3小時即將相關涉案人查獲到案。（圖／記者游芳男翻攝）