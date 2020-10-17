宜蘭新寮瀑布步道「土石流黃色警戒」！林管處：全線封閉

▲宜蘭新寮瀑布步道，被列為「土石流黃色警戒」。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭地區受到東北季風影響，造成多處淹水、甚至坍塌，其中冬山鄉中山村附近的新寮瀑布步道，也已經連日豪大雨，目前已被列為土石流黃色警戒區。

連日的大雨讓該處土石變得易鬆動，而水土保持局已在16日晚間將冬山鄉中山村附近，列為土石流黃色警戒區。對此，林務局羅東林管處為了遊客安全，步道暫時全線封閉。呼籲民眾，豪大雨期間易發生山崩、落石及溪水暴漲，請勿前往活動及戲水，以維護自身安全