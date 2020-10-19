桃園首次舉辦農機大展　鄭文燦陪同蔡英文參展

▲總統蔡英文與台灣農機公會理事長楊建生及理監事們合影。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020第15屆台灣國際農業機械暨資材展」於桃園青埔盛大舉辦，為期3天，18日是第二天，總統蔡英文由桃園市長鄭文燦陪同前往參展，除聽取廠商介紹台灣農機具及最新農業發展外，對於各式新型、專業農機及科技農業計畫亮點成果表示肯定。

▲▼桃園首次舉辦農機大展，鄭文燦陪同總統蔡英文參展。（圖／市府提供）

蔡英文總統先後參觀了宜益公司、隆源農機、臻禾興業、維勝特企業、欣燁機器、陸雄機械工業、台灣佐藤實業、谷林科技等參展業者攤位，聽取大、小型農業機械及農機附掛配套等介紹，並與台灣農機公會理事長楊建生及理監事們合影。接著至農糧署旗鑑計畫成果發表會，參觀科技農業計畫亮點成果，聽取百香果健康種苗、鳳梨種植機械、小葉菜移植機等介紹，瞭解「農業新南向國家隊」推動成果。

▲▼桃園首次舉辦農機大展，鄭文燦陪同總統蔡英文參展。（圖／市府提供）

「2020第15屆台灣國際農業機械暨資材展」首度於桃園青埔舉辦，10公頃展場面積，展出美、日、德、義等20多國進口最新農業機械，台灣品牌則於農機設計及製造上展現輕量化、智慧化、友善化及女力化等特色，吸引許多民眾參展，唯美中不足，受到疫情影響，許多國外買家無法前來。包括：立法委員湯蕙禎、黃世杰、農委會副主任委員陳駿季、台灣農機工業同業公會理事長楊建生等人均出席陪同。

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