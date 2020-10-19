桃園2020年國慶聯合婚禮　次長的哥哥、議員的兒子都是新郎

▲議長邱奕勝（右）為新人送上祝福。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2020桃園市國慶-市民聯合婚禮、18日於龍潭區客家文化館甜蜜登場。包括曾任職市府社會局局長的現任勞動部政務次長王安邦的哥哥、原住民籍的市議員王仙蓮的兒子，皆是參加聯合婚禮的60對新人之一；議長邱奕勝期勉新人相互扶持，共創美好人生，最重要是少子化的今天，一定要「增產報國」。

▲原住民籍市議員王仙蓮的兒子，以原住民服為婚服。（圖／市府提供）

市長鄭文燦陪同蔡英文參觀過農機大展後，火速趕抵會場，不願錯過給新人送上祝福及開心合照的機會。市府民政局指出，今年聯合婚禮以「情繫桃園．囍事連綿」為主題，婚禮儀式由桃園吉祥物「丫桃」、「園哥」引領新人進場揭開序幕，並有知名藝人和樂團現場演唱，現場氣氛甜蜜又浪漫。

▲▼桃園2020年國慶聯合婚禮。（圖／市府提供）

民政局局長陳靜航表示，聯合婚禮響應「低碳婚禮」的概念，節省忙碌籌辦婚禮的時間。這次參加聯合婚禮的新人，除獲得由市府及市議會致贈黑晶爐、大同電鍋等實用3C家電外，市府準備多項大獎供新人抽獎，包括亞洲頂級星夢郵輪旅遊6天5夜環島等類出國雙人蜜月包套旅遊、澎湖以及金門旅遊、還有國內知名飯店套房住宿等豐富好禮。

▲市長鄭文燦抵會場，給新人送上祝福及開心合照。▼桃園2020年國慶聯合婚禮。（圖／市府提供）



另外，婚禮的場館局處客家事務局，特別提供每對新人1對圓形雙人抱枕，期以幸福一家人圖案元素，祝福新人幸福圓滿家庭和樂。此外，龍潭區戶政事務所開辦「行動e化戶政所」，在活動現場開辦行動e化櫃檯，受理新人辦理結婚登記，在第一時間完成結婚法定程序。

・一用上癮回購不斷