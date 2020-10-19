桃園農機大展發現幸福好滋味　嘉義大學「香蕉巧克力醬」歡迎試嚐

▲嘉義大學食品科學系楊懷文老師實驗團隊，於桃園農機大展攤位的「香蕉巧克力醬、香蕉卡士達」歡迎試嚐。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

好吃的台灣香蕉，是深受海內外市場歡迎的農產品之一；為增加其附加價值，嘉義大學食品科學系楊懷文老師實驗團隊，經由最適化實驗設計，開發果泥佔比50%以上的「香蕉巧克力醬、香蕉卡士達」食品，並於桃園青埔舉行的「台灣國際農業機械暨資材展」設攤，展示相關產品，農糧署長胡忠一、參展民眾試嚐後，直呼幸福好滋味！

▲▼農糧署長胡忠一試嚐「香蕉巧克力醬…」後，直呼幸福好滋味！（圖／楊懷文提供）

楊懷文老師18日指出，台灣常見的香蕉是凱文迪許(Cavendish )弓蕉，在東南亞也被普遍栽種，質地軟滑。位於屏東的台灣香蕉研究所，長年來為香蕉的品種改良努力不懈，而在國內外，香蕉泰半被加工成片狀果乾以及香蕉蛋糕甜點。

▲參展民眾試嚐後表示，直呼好吃。▼泡芙的香蕉果泥。（圖／楊懷文提供）

因此，其實驗團隊在開發「香蕉巧克力醬、香蕉卡士達」產品初期，一度因無法克服多酚氧化酶的作用，產品風味過於強烈，色澤也暗沉不堪！幾經文獻搜尋與實作驗證；最後確認，將提升酸度的香蕉果肉，浸漬在緩衝溶液後，進行真空包裝，製成半成品，可以大幅改善香蕉內餡的風味！

▲聽取試嚐民眾建議。（圖／楊懷文提供）

團隊也陸續利用研發成功的香蕉巧克力醬，烘培製成酥皮堅果塔、瑪卡龍、泡芙及夾心餅乾等可口食品！楊懷文說，「香蕉巧克力醬、香蕉卡士達」產品，因香蕉果肉中富含色胺酸，為人體合成「快樂荷爾蒙－血清素」不可或缺的原料， 如果搭配巧克力中含有的可可鹼可適度緩和情緒的營養價值！

嘉義大學食品科學系並於農委會「2017-2020加值化農產品產銷及物流技術旗艦計畫」發表成果。楊懷文老師表示，研究團隊將延續綠色、環境友善及永續的（green, environment-friendly, and sustainable)食品研發初衷努力，去化大宗水果供需壓力，共創產官學三贏！嘉義大學食品科學系參加「台灣國際農業機械暨資材展」師生有：楊懷文、陳彥涵、林冶融、鍾佳諼、林芷萱等人。

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