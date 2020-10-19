林管處保安林經營管理溝通平台　好美沙灘堆砂5年復育有成

▲林管處持續好美沙灘堆砂5年復育有成 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局嘉義林管處18日與臺灣基督長老教會嘉義中會社教部共同於布袋好美沙灘編製堆砂籬200公尺，林管處秘書鄭鈞謄、基督教長老教會牧師黃智鴻、教社部部長蕭文政牧師、議員蔡信典、在地耆老蔡信得長老及教友計有300人參加。

▲地方自主動員堆砂植樹，期恢復海岸線昔時原貌 。（圖／記者翁伊森翻攝）



蔡信得長老表示，40-50年前好美沙灘防風林面積幾十公頃，近年海岸消失迅速，原有防風林没入海中，沙灘也流失，於是自2016年起號召臺灣基督長老教會嘉義中會及社區居民，在10月東北季風來臨前進行堆砂攔截漂砂，隔年5月堆砂籬堆滿沙，就可進行植栽將砂固定，持續5年來，堆砂籬長度1000公尺，增加面積造林0.5公頃，現今沙灘可見幾處不同年齡的新生木麻黃林，沙灘寬度增加，復育成果已慢慢呈現，感謝嘉義林管處近幾年的支持與合作；由公部門提供材料，民間團體自主動員參與施作，嘉義林管處表示，蔡長老率領的教會與海岸志工隊是保安林經營管理公私協力的典範，樹立良好合作模式。



林管處為與在地社區、公部門及團體建立保安林經營管理溝通管道，每半年召開一次公眾論壇，就保安林經營公私協力邀請學校、非營利組織、教會及公部門跨域合作，目前好美沙灘海岸線退化、環境清潔問題，有嘉義縣政府、經濟部水利署第五河川局、林務局嘉義林區管理處及基督教長老教會等公私部門共同合作，也期待更多單位、團體加入，讓好美沙灘及保安林環境更優化。