優良農建工程台東林管處榮獲3獎　木育球池、森林彈珠遊戲牆超好玩

▲大型互動式木育體驗「木育球池」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

優良農建工程於26日進行頒獎典禮，台東林區管理處共有3件工程入選，分別為設施類優等「知本森林遊樂區步道群設施改善工程」、設施類佳作「知本自然教育中心木育教育體驗設施建置案」，以及治山防災類佳作「知本林道5至7K改善工程」，藉著前2件工程的完工，也將台東林區管理處轄下的知本森林遊樂區打造成1座室內外自然體驗教室。

林管處表示，榮獲優等的「知本森林遊樂區步道群設施改善工程」步道全線採手作工法，以人力及小型機具進行施作，透過現地選石、打石、挑石等傳統技術，減少外運材料，達到節能減碳的功效；配合現地環境，保留步道上的原生木，調整施工動線，減少環境擾動，野生動物在施工期間亦如往常地在工區裡穿梭，透過手工步道的新闢及構築遊樂區步道網絡，提升遊憩品質，讓遊客走在步道上有不同的自然景觀體驗。

「知本林道5至7K改善工程」則跳脫林道傳統的設計，減少混泥土的用量，提供林道通行及安全排水的雙重功能；另外值得一提的是，林務局為提升國產才的利用率，近年來大力提倡「友善森活，國產的材好」，鼓勵民眾認識國產木材、使用國產木材，因此台東林管處利用轄屬知本自然教育中心進行場域優化，打造全國首創的大型互動式木育體驗設施，包括「森林彈珠遊戲牆」、「山海畫拼圖牆」、「木育球池」及「七巧板拼圖牆」。實際體驗，能觸發孩童立體空間思考、手眼協調等多項能力，實木溫潤的氣味與觸感亦能療癒全家人的五感體驗。

林管處劉處長瓊蓮說，無論是大人小孩皆宜的木育設施亦或是手作步道，本次得獎工程都致力於保護自然環境，提倡森林保育環境教育，透過紅外線攝影機的鏡頭我們發現，低度擾動、減少地形地貌的改變，野生動物不會因人類活動而離開，知本國家森林遊樂區是臺東遇見牠們最好的環境教育場域，歡迎大朋友小朋友一同來知本，跟野生動物們走一樣的路。



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▲大型互動式木育體驗「森林彈珠遊戲牆」。（圖／記者楊漢聲翻攝）