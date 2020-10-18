大媽做檢測「全身掛金飾」霸氣登場！路人看傻眼　網笑：準備喊寶貝了

記者蔡儀潔／綜合報導

山東省青島市近期爆發新冠肺炎疫情，官方緊急展開全民篩檢，不過有一名婦人近日去檢測時，全身掛滿金飾驚艷登場，引起市民拍照熱議。有網友笑說，「突然不想奮鬥了」、「懂事的男孩子都準備喊寶貝了」。

▲全身掛滿金飾。（圖／翻攝自秒拍）

在青島開展全民檢測之際，一名金髮婦人到市南區雲南路進行核酸檢測時，身上掛滿金飾。現場畫面可以看到，婦人身上除了戴滿金項鍊，手上掛著十來個金手鐲，每根手指各有一個金戒指。

對此，雲南路核酸檢測點一工作人員表示，該大媽為雲南路街道的一位居民，此舉談不上炫富。還有人透露，該名婦人常以此裝扮外出，附近居民也多次拍下其影蹤。

▲有民眾透露，該名婦人常以此裝扮外出，附近居民也多次拍下其影蹤。（圖／翻攝自秒拍）

畫面曝光後吸引大批網友熱議，紛紛調侃道「 好傢伙，中國新說唱沒你我不看」、「什麼大媽？那明明是我老北鼻」、「是來自青島的廠牌，除了錢誰都不愛」、「沒見過世面 這事是她的一丟丟首飾」、「大媽可能是來相親的」。不過也有人擔心婦人太高調，容易引人搶劫，呼籲事主小心。

據悉，青島市日前突然新增10多起新冠肺炎確診病例，其中大部分都與當地一間收治境外移入確診者的胸科醫院有關聯，官方也立即對全市560多萬居民進行核酸檢測，未發現新增陽性感染者。

由於感染情況疑存在人為失誤，青島市委也在14日決定，將青島市衛生健康委黨組書記、主任隋振華，與青島市胸科醫院黨委副書記、院長鄧凱停職，兩人並須接受進一步調查。