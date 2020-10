狂男玩命走私「肛門塞4金條」　海關挖出嚇壞：重1公斤

▲男子為省下31萬黃金稅,竟然把金條塞入肛門偷渡。(圖/翻攝自推特)

記者趙蔡州/綜合報導

「為錢不要命了!」阿聯酋杜拜有一名男子日前乘坐飛機到印度喀拉拉邦,通過海關時因為走路的姿勢太詭異,遭到海關人員攔下並進一步檢查,結果發現他把重達972公克、市價達6萬美元(約172萬元新台幣)的4根金條塞入直腸,希望能避免18%的稅款。

綜合外媒報導,這名狂男13日把4根金條從肛門塞入體內後,就到機場乘坐印度捷行航空(GoAir)飛往印度喀拉拉邦,不料入境時因為體內異物造成他走路姿勢變形,海關人員見狀立刻上前將人攔下,交由當地航空情報部門(AIU)官員帶走搜身,進而發現他塞入體內的金條。

印度警方表示,4根金條重達972公克,市價大約在6萬美元,男子因為不想繳18%黃金稅,大約約31萬元的稅金,才會用這種方世冒險闖關。據悉,印度走私黃金的犯罪相當猖獗,每天約有200公噸的不明黃金流入,當地警方發現許多走私者會在禮盒、錢包、隨身衣物等藏黃金,本次將金條塞入體內的相當罕見。

AIU Kannur seized gold in compound form (972 gm extracted) from a passenger who arrived from Dubai by flight G8 4013. The gold was concealed in the rectum.@cbic_india@cgstcustvm pic.twitter.com/jYJsxxslDm