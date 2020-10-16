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WHO對瑞德西韋療效「失望」　國內專家：更顯疫苗發展重要

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▲▼1016中央流行疫情指揮中心記者會,李秉穎。（圖／記者呂佳賢攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情國際肆虐，相關藥物持續研發，其中又以瑞德西韋（Remdesivir）最受看好，認為是新冠救命藥。不過，世界衛生組織（WHO）於15日卻表示，「瑞德西韋對患者死亡率，幾乎沒有影響」，甚至有外媒透露世衛對瑞德西韋的研究結果表示失望。國內專家指出，這意味對抗傳染病最有效的是疫苗。

綜合外媒報導，WHO一直在進行瑞德西韋的研究試驗，而該藥物是唯一對病毒有特定影響且同時獲得美國食品藥物管理局（FDA）的授權來治療患者。然而WHO的最新研究中，重新試驗瑞德西韋和其他3種潛在藥物對11266例住院患者的影響，卻發現沒有一種療法有顯著影響死亡率或更快康復出院。

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中央流行疫情指揮中心專家小組成員、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎表示，瑞德西韋是抑制新冠病毒繁殖，最初在新冠肺炎臨床試驗中有些報告說沒效，也有些報告說有效。認為有效的報告當中，也並非所有患者皆有效果，如果是使用葉克膜、最嚴重患者，並沒有明顯療效，反倒是輕症、使用氧氣治療、不用呼吸器的患者使用，可以看到死亡率改善、有助於及早出院。

李秉穎說，目前臨床試驗結果來看，瑞德西偉是有效的，但是效果必須是越早治療越好，至於呼吸衰竭、需要葉克膜重症患者肺部已經受到傷害，效果就比較不明顯。他認為，WHO的意思應該是「不能寄望瑞德西韋拯救生命」，科學事實就是這樣。

李秉穎舉例，流感抗病毒藥物「克流感」治療流感，重症、死亡的比例也可能僅減少5%到10%，也因此，對抗傳染病最有效的是疫苗，不是發展藥物。

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