國際首次！進口鱈魚包裝有「新冠活病毒」　2工人中招引爆青島疫情

▲青島市民排隊進行新冠肺炎全民篩檢。（圖／翻攝自人民網微博）



記者蔡儀潔／綜合報導

山東青島日前出現新冠肺炎疫情反彈，最初是港口2名裝卸工人，他們其後在住院期間，與普通病區患者共用CT室（電腦斷層掃描室）引發。根據17日晚間通報，該2名裝卸工人均在同一天裝卸境外進口冷凍海鮮，並在所搬運的進口冷凍鱈魚外包裝陽性樣本中，檢測分離到有活性病毒。

▲新冠肺炎疫情仍在全球擴散。（圖／路透社）

中國疾控中心17日晚通報，中國疾病預防控制中心對青島新冠肺炎疫情溯源調查過程中，從工人搬運的進口冷凍鱈魚的外包裝陽性樣本中檢測分離到活病毒。這是國際上首次在冷鏈食品外包裝上，分離到新冠活病毒，並證實接觸新冠活病毒污染的外包裝可導致感染。

本次從青島冷鏈食品外包裝分離出活病毒，是首次在實驗室外證實在冷鏈運輸特殊條件下，新冠病毒可以在物品外包裝上存活較長時間，提示新冠病毒以冷鏈物品為載體具備遠距離跨境輸入的可能。

在特定環境條件下，物品表面存活的病毒可能導致無有效防護的易感接觸者發生感染，感染風險人群主要為冷鏈物品從業人員。本發現提示，在防範境外感染者輸入的同時，需注意在境外被病毒污染的冷鏈物品將病毒輸入的風險。

通報提醒，在防範境外感染者輸入的同時，需注意在境外被病毒污染的冷鏈物品將病毒輸入的風險， 但中國大陸市場流通冷鏈食品受新冠病毒污染的風險很低。

截至9月15日，大陸24個省份報送298萬份檢測結果，其中冷鏈食品及包裝樣本有67萬份，從業人員樣本有124萬份，環境樣本有107萬份，僅在22個食品及包裝中檢出新冠病毒陽性，但病毒載量均較低，而且此前未曾分離到有活性病毒。

另一方面，通報指普通公眾接觸或食用冷鏈食品的感染風險很低，現有研究和防控實踐顯示，新冠肺炎不是食源性疾病，未發現通過攝入食物導致感染的情況；同時相關部門已經加大進口冷鏈食品新冠病毒監測、消毒等措施，普通公眾注意保持清潔、生熟分開，可以正常購買和食用進口生鮮。