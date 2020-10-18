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抽脂抽到死！正妹上手術台只為當最美新娘　無照妹操刀黑幕曝

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▲▼ 馬來西亞23歲模特兒蕭芷欣計畫明年結婚，但卻因抽脂手術喪命 。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲蕭芷欣因抽脂手術喪命，如今與未婚夫的合照已成追憶。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

準備步入禮堂的新娘，總希望能在大喜之日展現出最美體態。馬來西亞23歲模特兒蕭芷欣也是如此，計畫明年與外籍男友成婚的她，17日下午在友人陪伴之下，前往美容院進行抽脂手術，豈料手術過程出現問題，陷入昏迷，緊急送醫後不治。

中國報報導，蕭芷欣17日下午2時許前往首都吉隆坡一間美容院，花費2500令吉（約新台幣1.8萬元）進行手臂抽脂手術，就為了成為美麗的新娘，準備在明年和男友結婚。沒想到，負責操刀的23歲年輕女子卻在手術開始之後，行為表現顯得相當慌張，同行友人發覺事態有異，隨即叫救護車把蕭芷欣送醫。

只不過，蕭芷欣當時已陷入昏迷，儘管醫護人員一路為她實施心肺復甦術搶救，但到院後情況未見好轉，宣告不治。

▲▼ 馬來西亞23歲模特兒蕭芷欣計畫明年結婚，但卻因抽脂手術喪命 。（圖／翻攝自當事人臉書）

家屬坦言，在事情發生後，這才知道她是因為抽脂手術操作不當喪命，且美容院商業註冊項目為美容產品批發，美容師並沒有醫美執照，卻私下違規執行微整形項目，已於當日報警處理。

報導指出，蕭芷欣在踏入模特兒圈後已有亮眼成績，2014年拿下亞洲新星模特兒選拔大賽冠軍，平時重視身材管理，也勤於健身，生活作息也非常健康，豈料因抽脂喪命。她的哥哥坦言，希望妹妹所歷經的一切能提醒其他年輕女孩，不要再出現下一個受害者。

我的好朋友死于抽脂手术 这封信写给我的好朋友-萧芷欣 我们在尊孔独中13岁时候认识彼此 当时候的你身高就非常高了 模特儿的高度 也是全校不管走到哪里 都比受瞩目的对象。有着白暂的肌肤，黑乌乌大长发 读书成绩也非常棒...

Ke Xin 發佈於 2020年10月17日 星期六

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