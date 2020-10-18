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老少配差55歲！印尼19歲嫩夫「軟禁嬤妻」　怕太有魅力會外遇

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▲▼相差55歲！怕74歲妻外遇 19歲嫩夫將她鎖在家。（圖／翻攝自推特「@Indonesia1unite」）

▲利亞迪和洛哈雅是印尼知名的老少配（圖／翻攝自推特「@Indonesia1unite」）

記者張靖榕／綜合外電報導

印尼一對老少配日前登上多家媒體版面，19歲男子利亞迪（Selamat Riayadi）與大他超過4輪的74歲老婦洛哈雅（Rohaya）相戀，不顧家人阻撓結婚，兩人生活每隔一陣子就會成為媒體話題。利亞迪近日坦承，已把洛哈雅反鎖在家中，禁止她與外人接觸，因為想到她太有魅力可能會外遇，就感到非常痛苦。

綜合印尼媒體報導，利亞迪16歲那年與朋友的母親洛哈雅天雷勾動地火，陷入瘋狂熱戀，當時兩人雖然談及婚嫁，但因男方未符合19歲的法定結婚年齡，女方過去的2段婚姻丈夫也都早逝，在年齡差距太大、女方懷有不祥氣息的種種因素下，利亞迪的家人認為他是因太年輕被誘拐，因此極力阻撓這門婚事。直到他已死相逼後，父母才被迫同意2人的婚事。

利亞迪與洛哈雅的婚姻始終受到社會議論，這也讓洛哈雅的知名度增加。兩人婚後至今已近3年，但洛哈雅這陣子開始足不出戶，而原因並非病重或意外，竟是利亞迪害怕「魅力四射」的洛哈雅出門會和其他男人勾搭上，因此決定把妻子鎖在家中，禁止她出門。

洛哈雅向媒體表示，起初會因利亞迪太會吃醋、太過佔有慾而和對方起爭執，但最近開始覺得這是對方愛的表現，自己態度便開始放軟，乖乖聽利亞迪的話待在家中。兩人的關係曾引起外界猜疑，認為可能是利亞迪覬覦洛哈雅的財產，但經過村長及村民的證實，洛哈雅實際上是個貧窮農婦，而兩人是真心相愛，若得不到彼此甚至可能相約殉情。

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