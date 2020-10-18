全民運滑輪溜冰直排花式世界級對決　「滑冰王子」曹志禕奪冠

▲來自台北市有「滑冰王子」稱號的曹志禕（中）拿下男子組滑輪溜冰花式直排自由型金牌。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全民運花式滑輪溜冰經過3天較勁，在基本圖形比賽，2分半的短曲與4分半鐘的長曲比賽後，將產生直排花式個人自由型、並排花式個人自由型和個人並排綜合型的金牌得主。選手們完美詮釋肢體藝術，自信且精湛的旋轉、跳躍等技巧博得全場熱烈掌聲。

「男子組直排自由型」曹志禕選手、陳毅帆選手的世界級對決是全場賽事一大亮點，冠軍由有「滑冰王子」稱號的23歲北市選手曹志禕拿下，以不負眾望的168.40超高水準成績勇奪冠軍，並建立了「曹志禕障礙」；女子組滑輪溜冰花式直排自由型則由台中市選手黃婕芯拔得頭籌，榮登后座。

為讓選手能夠在優質的運動場域安心比賽，花蓮縣政府優化各場館，其中花式溜冰場館-中正體育館全面整修，廣場、外牆全面拉皮，同時內部場館全面架高至20餘公分；觀眾席則全面重新裝設座椅，舞台、空調也同步更新，整個場館煥然一新，提供縣民一個更好的運動空間。

▲女子組滑輪溜冰花式直排自由型則由台中市選手黃婕芯（中）摘后冠。

全民運各項比賽日期與場地交通Google Map一覽表詳「109年全民運動會官方網站」，歡迎喜愛運動的朋友，到場觀看精彩賽事，給予選手最大的鼓勵。

109全民運「滑輪溜冰-花式」成績一覽表：

1.女子組滑輪溜冰花式並排基本型：

◎金牌 彭晨瑜 ◎銀牌 李亭誼 ◎銅牌 王詩雯

2.男子組滑輪溜冰花式並排基本型：

◎金牌 易伯澔 ◎銀牌 林彥均 ◎銅牌 蘇奕

3. 女子組滑輪溜冰花式直排自由型：

◎金牌 黃婕芯 ◎銀牌 黃詠蘭 ◎銅牌 張緻銣

4. 男子組滑輪溜冰花式直排自由型：

◎金牌 曹志禕 ◎銀牌 陳毅帆 ◎銅牌 簡宏宇

5. 女子組滑輪溜冰花式並排自由型：

◎金牌 黃婕芯 ◎銀牌 陳瀅帆 ◎銅牌 吳佳樺

6. 女子組滑輪溜冰花式並排綜合型：

◎金牌 陳瀅帆 ◎銀牌 陳郡翎 ◎銅牌 李劭倢

7. 男子組滑輪溜冰花式並排自由型：

◎金牌 陳毅帆 ◎銀牌 楊斯竣 ◎銅牌 萬庭宇

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