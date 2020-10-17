全民運滑輪溜冰競速決賽　屏東黃玉霖高雄陳映竹雙破全國

▲滑輪溜冰競速500＋D公尺爭先賽破全國紀錄冠軍選手陳映竹（中）。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全民運動會「滑輪溜冰-競速」16日結束所有賽程，來自全國各地競速好手齊聚花蓮滑輪溜冰場展開為期三天的比賽，選手們卯足全力在場內馳騁爭取榮耀。其中來自屏東縣的選手黃玉霖及高雄市的選手陳映竹表現優異，分別於滑輪溜冰競速500＋D公尺爭先賽的「男子組」及「女子組」破大會紀錄，更奪得打破全國紀錄的殊榮。

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▲滑輪溜冰競速500＋D公尺爭先賽破全國紀錄冠軍選手黃玉霖（中）。

此次競賽吸引眾多優秀選手參與，高雄市及屏東縣的選手表現亮眼，各拿下五項賽事第一。而最引人矚目的破大會紀錄項目，包括「滑輪溜冰競速10000公尺淘汰賽」分別是男子組臺中市選手柯福軒及女子組屏東縣選手李孟竹；「滑輪溜冰競速200公尺計時賽」分別是女子組高雄市選手陳映竹及男子組臺北市選手宋青陽。其中花蓮選手楊凱崴及張慈珈名列滑輪溜冰競速速度過樁決賽第四名及第八名。

▲選手們卯足全力在場內馳騁爭取榮耀。

花蓮全縣動起來，自10月17日至22日展開為期六天的大型運動賽事，項目包括第一類十三種：健力、拔河、輕艇水球、合球、水上救生、蹼泳、飛盤、滑輪溜冰、滾球、運動舞蹈、原野射箭、柔術、沙灘手球，第二類六種：傳統體育（民俗體育、太極拳、元極舞、龍獅運動、摔角、國術）、創意球類運動（躲避球、慢速壘球、木球、槌球、巧固球）、劍道、沙灘角力、龍舟以及健美，共計28項賽事。

今年花蓮縣更創新推出「行舟拔河」項目，屆時將會是全民運賽事一大亮點。

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