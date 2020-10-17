潑屎男落網影像曝！攻擊「保護傘」被逮...態度從容有備而來

記者邱中岳、林昱萱／台北報導

香港「反送中」抗爭者義務律師黃國桐在台開設的「保護傘」餐廳，16日中午遭一名黑衣人潑糞，不僅廚具、店內擺設遭殃，就連員工都遭波及。對此，稍早嫌犯落網被上銬畫面也隨之曝光。

▲潑屎男子被警方上銬遭帶回警局。（圖／記者邱中岳翻攝）

這起事件發生在16日中午時分，事發當時一名黑衣人持裝滿雞屎的水桶，闖入「保護傘」之後，對著餐廳內部拚命狂灑，造成餐廳內部多處都被穢物沾染，還有一名女員工因此遭到波及，而黑衣人潑屎之後，隨即提著作案水桶，快步逃離現場。

▲「保護傘」潑屎男逃逸畫面曝光。（圖／記者邱中岳翻攝）

對此，警方獲報後，成立專案小組追查，最後鎖定嫌犯位置就在汐止，最後順利逮人也起出犯案工具。此外，嫌犯供稱，是因為在該餐廳吃壞肚子，所以才會潑屎。

▲屎潑保護傘，警方起出嫌犯作案工具。（圖／記者邱中岳攝）

另外，稍早嫌犯被逮畫面也隨之曝光，從畫面可見，男子身形消瘦，留著一頭短髮，看上去態度自若、從容，但其說法、供詞讓警方存疑，認為案情並非如此單純，目前仍積極追查幕後藏鏡人，且全案將依恐嚇、毀損、公然侮辱等罪送辦。對此，台北市副市長黃珊珊表示，警方將會嚴厲查辦，同時也會依法移請台北地檢署偵辦。