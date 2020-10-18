普悠瑪案最終調查出爐！家屬被要求先簽切結書　批運安會搞小動作

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵普悠瑪翻車出軌事故至今將滿2年，國家運輸調查委員會原定周一（19日）的最終調查報告記者會突然喊卡，並於今（18）日下午1點半，安排與8到10名罹難者家屬在運安會新店總部開會說明。不過，在說明會進行前，普悠瑪事故罹難者家屬董小羚控訴，運安會要求家屬得先簽保密切結書，怒批運安會搞小動作。

董小羚說，「已經調查完畢，為什麼不能對外說明我們的看法？甚至還不准在會議中錄音、錄影，以免家屬對外說法錯誤？」對於運安會要求簽保密切結書，家屬十分不滿，一度不願意上樓開會。不過，稍早董小羚已與其他家屬上樓聽取報告。

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運安會今下午1:30要對家屬召開最終調查報告說明會，此次並沒有要召開記者會向國人說明，而是使用網上報告的方式。不過，罹難者家屬所以明天認為有必要對政府、國人說明對運安會調查結果的看法，預計3:30出面說明。

▲運安會舉辦普悠瑪事故最終調查報告家屬說明會，但要求簽保密切結書。（圖／董小羚提供）

楊宏智昨日受訪表示，運安會原定19日發布普悠瑪事故最終報告，並召開記者會對外說明，然而考慮到時間點太接近事發的10月21日，擔心因此擾動罹難者家屬情緒，因此決定不召開記者會，僅會對外發布記者會，並將最終報告內容放上網路，提供大眾參閱。

▲前年底發生普悠瑪事故後，台鐵加強列車檢修。（圖／記者張榮恩攝）

楊宏智指出，運安會明（18）日下午1點半將邀請8到10名罹難者家屬，在運安會新店總部開會，向家屬說明最終報告內容，並讓他們盡情提問，解開心中疑惑，會議將由他本人主持，相關人員都會出席，沒有設定會議時間長短，會讓家屬問到飽，現場不會開放媒體也不會有直播，是一個隱密的會議。

楊宏智表示，由於家屬平時有許多疑惑累積在心裡，許多讓他們耿耿於懷的問題，既然運安會調查完畢，因此希望能為他們解答，且家屬對於專業報告內容也不容易吸收，因此將由運安會人員親自向他們說明，以利他們了解。

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