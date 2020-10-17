普悠瑪案最終報告記者會喊卡！運安會明「讓罹難者家屬問到飽」

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

國家運輸調查委員會原定周一（19日）召開記者會，說明普悠瑪事故最終報告結果，不過運安會主委楊宏智今（17）日表示，考慮到時間點太接近事發2年，為了照顧家屬情緒，記者會臨時喊卡，不過明日下午1點半將與8到10名罹難者家屬在運安會新店總部開會，說明最終報告內容。

楊宏智表示，運安會原定19日發布普悠瑪事故最終報告，並召開記者會對外說明，然而考慮到時間點太接近事發的10月21日，擔心因此擾動罹難者家屬情緒，因此決定不召開記者會，僅會對外發布記者會，並將最終報告內容放上網路，提供大眾參閱。

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▲前年底發生普悠瑪事故後，台鐵加強列車檢修。（圖／記者張榮恩攝）

楊宏智指出，運安會明（18）日下午1點半將邀請8到10名罹難者家屬，在運安會新店總部開會，向家屬說明最終報告內容，並讓他們盡情提問，解開心中疑惑，會議將由他本人主持，相關人員都會出席，沒有設定會議時間長短，會讓家屬問到飽，現場不會開放媒體也不會有直播，是一個隱密的會議。

楊宏智表示，由於家屬平時有許多疑惑累積在心裡，許多讓他們耿耿於懷的問題，既然運安會調查完畢，因此希望能為他們解答，且家屬對於專業報告內容也不容易吸收，因此將由運安會人員親自向他們說明，以利他們了解。