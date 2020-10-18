iPhone 螢幕下指紋開發中！　首款兼具Touch ID與Face ID傳在明年問世

▲據傳蘋果正努力將Touch ID回歸到iPhone上。（圖／取自蘋果直播）



記者謝仁傑／綜合報導

iPhone 12 雖已問世，然而對部分果粉來說，這次還是有兩個重點並沒有被滿足，分別是 Touch ID 回歸和瀏海面積縮減。據國外爆料達人表示，蘋果正在努力開發新技術，要將 Touch ID 建置在螢幕下，也就是許多安卓機都已有的螢幕下指紋辨識技術。

推特上的神祕爆料帳號 @L0vetodream，近日在貼文上寫下「MESA uts for iPhone」，「Mesa」是蘋果內部用於 Touch ID 的代號，「uts」則是代表螢幕下的縮寫。

MESA uts for iPhone — 有没有搞措 (@L0vetodream) October 16, 2020

@L0vetodream 先前曾分享過許多有關蘋果即將推出的各種硬體和軟體準確細節，包括 iPhone 12 系列、HomePod mini 和 Apple Watch Series 6 的消息。

目前尚無時間表確定 Touch ID 何時會回歸到 iPhone 上，但這也不是第一個透露蘋果正在研究 Touch ID 的消息了，去年彭博社就曾報導，蘋果正在與供應商合作開發一款兼具 Touch ID 和 Face ID 的 iPhone，最早可能在 2021 年問世。

若 iPhone 可以同時使用 Touch ID 和 Face ID 的辨識功能，不論是戴著口罩或是手套，用戶在任何情況下解鎖手機將會更加便利，尤其是在新冠肺炎（COVID-19）肆虐之下，蘋果有可能加快開發的腳步。

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