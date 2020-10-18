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iPhone 12官方維修價一覽！螢幕升級貴2100元　其他損壞漲1360元

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▲▼iPhone12。（圖／翻攝自蘋果直播）

▲iPhone12／12 Pro預購超搶手。（圖／翻攝自蘋果直播）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國蘋果公司（Apple Inc.）於本周五（16日）晚間8點開放iPhone 12／12 Pro預購，並最快將於23日上市當天陸續出貨。官方也已公布iPhone 12／12 Pro的維修價格，其中電池更換價格與歷代相同，螢幕維修方面iPhone 12 Pro維持與前一代相同的價格，iPhone 12則因為更新為OLED螢幕，價格較前一代提高2100元。

iPhone 12 Pro的螢幕維修價格，與iPhone 11 Pro和iPhone XS相同，為8190元新台幣，iPhone 12因螢幕升級，同樣8190元的價格較iPhone 11的6090元，還要貴上2100元。

▲▼蘋果官網公布iPhone 12系列維修價格。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲蘋果官網公布iPhone 12系列螢幕維修價格。（圖／翻攝自蘋果官網）

其他損壞方面，iPhone 12 Pro在超過保固期後的最高維修價格為1萬6590元，與前兩代持平，iPhone 12的最高維修價格則落在1萬3650元，相較iPhone 11的1萬2290元還要多出1360元。因iPhone 12 Pro Max將於11月13日開始發售，屆時維修價格才會公布，若參考此次定價策略，螢幕維修價格應也會落在9890元，與iPhone 11 Pro Max相同，其他維修價格最高應布超過1萬8490元。

▲▼蘋果官網公布iPhone 12系列維修價格。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲▼其他維修價格與電池更換價格。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲▼蘋果官網公布iPhone 12系列維修價格。（圖／翻攝自蘋果官網）

蘋果這次共推出藍色、綠色、黑色、白色和(PRODUCT)RED 5種繽紛色彩的iPhone 12與iPhone 12 mini，以及採用不鏽鋼外觀，擁有石墨色、銀色、金色與太平洋藍色4種時尚外觀的iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max。

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