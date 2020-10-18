大四生忙課業！跟父母拿錢遭嗆「怎麼不去打工」　網一面倒：浪費





▲許多大學生會利用課餘時間打工，賺取生活費。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

許多大學生會利用課餘時間打工，為自己賺取生活費之外，還可以增加一點社會歷練，但有網友表示，學校課業忙碌，若是再加上打工，根本沒有多餘的時間跟心力處理學校的課業，跟爸媽拿生活費時，又會被嗆「怎麼不去打工？」他無奈直呼，「大學不去打工真的很廢嗎？」

原PO在PTT板上發文，今年是大四生，要處理畢業專題之外，還要把剩下的學分修完，之前有利用暑假的時間打工，但是賺來的錢只能維持生活一陣子，有考慮過利用課餘時間打工，「但時間可能會因此減少很多，跟組員討論專題報告的時間會很難喬」，每次開口跟爸媽拿生活費時，都會被嗆「怎麼不去打工」，因此發文詢問，「大學沒有打工很廢嗎？」

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▲網友們紛紛認為，讀書比較重要，沒有經濟壓力就不用浪費時間打工。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

對此，許多網友都認為，讀書比較重要，「一輩子要工作40年，還差這四年嗎」、「讀書當然比打工重要啊，除非你家家境不好」、「沒經濟壓力偶爾打打工就好，大學多花點心思在讀書上面」、「你的正業是讀書啊」、「家裡經濟狀況許可完全不建議打工，好好利用大學四年在學校能獲得的資源比打工有用的多」。

也有其他網友指出，「打工就是去體驗一下實際工作的情況，並了解賺錢很辛苦」、「時間允許的話可以試試看，那種沒打過工跟常打工的同學，應對人方面真的有差」、「可以去實習，廢科系有個打工經歷履歷會加分」、「就跟大學一定要戀愛一樣，就是拿經驗，沒有雖然也沒差，但有時間最好還是體驗一下」、「校內打工或家教就可以了，讀書期間不缺錢就沒必要拿時間去領最低薪資」。