嘉義市文財殿長期捐善款助弱勢　金額達5千萬！萬名學童受惠

▲市長黃敏惠獻花果祝賀嘉義市文財殿尊神聖誕千秋。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市文財殿農曆九月初一，為天官文財尊神聖誕千秋暨建廟入火安座35週年。市長黃敏惠親臨祝賀，並擔任祝壽大典主祭官；今年廟方仍持續行善，提供393萬元善款，捐助嘉義縣市及雲林縣等22所學校，約有584名弱勢學子受惠。

▲嘉義市文財殿尊神長年香火鼎盛 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠指出，嘉義文財殿熱心社會公益，除照顧嘉義市弱勢學童，更向外擴及嘉義縣和雲林縣等地區，紮根教育文化不遺餘力。教育是十年樹木、百年樹人的工作，但廟方仍願意長期補助，弱勢孩童的營養午餐費、課輔費與教育基金等，實在不容易也很令人欽佩。

此外，文財殿也提供弱勢家庭急難救助、喪葬補助、醫療補助、發放白米等，並每年辦理冬令救濟暨義診義剪等多項關懷活動，造福大眾，突顯出「攜手合作、社會共好」的重要性。

黃敏惠提及，明年嘉義市舉辦「2021年台灣設計展」，設計除美感外，更重要的是，自我梳理後的文化價值與精神。「大國崛起靠人力，小國崛起靠腦力」，感謝廟方不缺席台灣設計展，著手籌備廟宇文創設計競賽活動，以嘉義市廟宇建築色彩、符號用意、吉祥文字、裝飾表現等文化為出發點，與明年台灣設計展相互輝映。

▲嘉義市文財殿長期捐善款助弱勢學童 。（圖／記者翁伊森翻攝）

文財殿及所屬文通慈善會，自92學年度起，連續慷慨捐助弱勢學生營養午餐費及弱勢教育基金等，截至109學年度，累計有10,562名學童受惠，捐助金額達5,723萬餘元。不僅幫助嘉義市弱勢學生，還擴及至嘉義縣及雲林縣，更加彰顯財神爺旺人旺地的善舉，使弱勢學童能安心用餐，快樂上學。