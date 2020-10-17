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「海派浪漫」光雕17日登場　基隆新風情映照正濱漁港畔

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記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府17日在正濱漁港，上演與插畫家吳騏（57 Art Studio）合作童趣奇幻風格的光雕投影，今晚由市長林右昌、交通部觀光局副局長周廷彰及市府觀銷處長曾姿雯，和民眾在倒數聲中開啟投影，映照港畔夜晚浪漫風情。

▲基隆「海派浪漫」光雕17日登場 新風情映照正濱漁港港畔。（圖／基隆市政府提供）

▲「海派浪漫」光雕17日登場，基隆新風情映照正濱漁港畔。（圖／基隆市政府提供，下同）

林右昌指出，他也是跟大家都是今晚第一次看到光雕展演，清新、輕快甜蜜的情調，把基隆浪漫新感覺與城市風情，做了最好的演繹。以往欣賞色彩屋最佳時間是傍晚黃昏時，這次透過夜間光雕，在夜晚讓大家看到不同風情。

▲基隆「海派浪漫」光雕17日登場 新風情映照正濱漁港港畔。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市政府17日在正濱漁港，上演與插畫家吳騏（57 Art Studio）合作童趣奇幻風格的光雕投影。

林右昌說，基隆變美、變不一樣了，這是新嘗試，明年有機會成為經常性展演，他先賣個關子，盼未來讓當地變成國人及國際遊客來台必來景點。

觀光局副局長周廷彰表示，光雕活動讓人感到驚艷，基隆觀光旅遊市場在林市長帶領下，蓬勃發展，無論街頭美食小吃到和平島、正濱漁港色彩屋，搭配安心旅遊，歡迎大家到基隆旅遊。

▲基隆「海派浪漫」光雕17日登場 新風情映照正濱漁港港畔。（圖／基隆市政府提供）

▲光雕呈現結合插畫藝術家吳騏（57 Art Studio）的童趣魔幻創意繪本《港口拼圖》。

觀銷處長曾姿雯表示，這次首次嘗試光雕計畫，定調海派浪漫，以插畫家吳騏合作童趣奇幻風格，首次結合光雕，從今天開始一連展演到10月25日，每晚6點半到10點，每半小時上演三分鐘「正濱浪漫夜光雕展演」。

觀銷處表示，光雕呈現結合插畫藝術家吳騏（57 Art Studio）的童趣魔幻創意繪本《港口拼圖》，做成光雕動畫後，投射在色彩屋上，動畫勾勒出建物輪廓，呈現光影變幻。

▲基隆「海派浪漫」光雕17日登場 新風情映照正濱漁港港畔。（圖／基隆市政府提供）

▲動畫音樂則為李明璁老師與沈宣萱在「基隆時空漫遊指南」計畫中，為基隆創作「海街小奏鳴」。

觀銷處說，動畫音樂則為李明璁老師與沈宣萱在「基隆時空漫遊指南」計畫中，為基隆創作「海街小奏鳴」，利用聲音採集人蕭芸安在基隆聲音採集，整合呈現一首屬於基隆音樂，整場展演，希望以這光雕色彩屋的海派，呈現基隆的浪漫。

基隆市政府小叮嚀，週一至週五更適合來此地觀賞光雕秀，強烈建議搭乘大眾交通工具前往，免受塞車之苦，相關活動資訊請上「基隆旅遊網」FB查詢。

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