夜闖基隆陰廟！國高中生「放電音翻神桌」還自拍　踹倒神明狂妄炸

網搜小組／鄺郁庭報導

到底有什麼深仇大恨要這樣做？有網友17日凌晨轉貼基隆人社團的影片，轉述原PO「16日晚間9點左右，一大群國高中生惡意破壞陰廟」。影片中可以看到一群年輕人不僅在廟裡大放電音，還推翻神桌、踢倒神像，囂張跋扈的態度讓其他網友看了直嘆「現在小孩真敢！」而警方看到貼文後，也留言表示會進行調查。

▲眼鏡弟翻桌，打破一旁玻璃。（圖／翻攝自爆怨公社）

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轉貼網友在《爆怨公社》貼文「轉自基隆人社團」，文中轉述原PO，說16日晚上9點左右，有一群國、高中生跑到中山一路附近一間陰廟肆意破壞，「非常的不信邪，也對亡者非常不禮貌，遲早有報應。」影片讓轉貼的人也看傻，「真的扯，屁孩會有報應的。這麼想紅，我就幫你轉發，歡迎轉發到爆料公社R～」

仔細看看影片，只見一位戴眼鏡的男生把手機給同行友人後，就往前走，一股作氣地把神桌推倒，推一次沒倒還堅持推第二次，過程中也聽得到玻璃碎裂的聲音，旁邊景象則是一片狼藉。另一段畫面更是誇張，眼鏡弟這次揪了夥伴，2個人猛踹一腳，硬生生把一尊神像踢倒在地。

▲佛像被踹倒在地，發出巨大聲響。（圖／翻攝自爆怨公社）

影片讓其他網友都看傻，畢竟大家都「寧可信其有」，對於這樣囂張的態度只能直嘆，「不要不信邪，這樣做真的會出事」、「卡後續，坐等報應」、「看來這些人，離厄運不遠了」、「鬧的當下很爽嘛！報應來的時候有種就不要處理」、「只有我邊看邊起雞皮疙瘩嗎？」

看到貼文後，基隆市警察局第四分局中山派出所所長也趕緊在底下留言，「有關您反映『高中生破壞陰廟』1案，本所非常重視」，希望原PO再提供影片級更詳細的資訊，準備要進行調查，也承諾以後會加強該路段巡邏，「並查訪附近住戶及調閱周遭監視器影像追查釐清中。」