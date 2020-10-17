　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2020基隆客家情音樂嘉年華　18日開放民眾自由入場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲2020基隆客家情音樂嘉年華 18日開放民眾自由入場。（圖／基隆市客家文化協會合唱團提供）

▲2020基隆客家情音樂嘉年華，18日開放民眾自由入場。（圖／基隆市客家文化協會合唱團提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

喜歡客家歌謠或熱愛音樂的基隆鄉親有福了！基隆市客家文化協會合唱團18日下午2時在基隆市基隆文化中心第一會議室，舉辦「基隆人.客家情2020音樂嘉年華會」客家歌謠成果發表會（自由入場），讓基隆鄉親朋友，不用大老遠跑到外縣市去聆聽欣賞。

基隆市客家文化協會合唱團指出，基隆市非客家族群多數聚落的縣市，再加上客家人害羞的天性、因此這個於2003年即創立，並在2008年正式更名為基隆市客家文化協會合唱團，具有十多年歷史的在地客家歌謠合唱團，目前學員約40餘名遍及基隆市各階層領域。

基隆市客家文化協會合唱團表示，團員平時均利用假日參加學習；3年前為持續推廣傳承客家母語及客家歌謠，並吸引更多年輕客家或非客家子弟參與，特別重金邀請在客家歌唱界擁有客家聲樂高音歌王美譽的陳忠義老師來擔任該團指導老師。

陳忠義老師結合現代新創的曲風配合拉丁、森巴和爵士等各種打擊樂器，把客家山歌做了改變，他認為這樣的融合，應該會引起不少的年輕人的學習興趣，他說，希望是客家走進世界，客家文化跟世界接軌，我們不是常說跟世界接軌，這就是用新的音樂方式來表現，希望我們的客家語言，也可以融合在一起。

基隆市.客家情2020音樂嘉年華成果發表會，共計演唱十餘首結合傳統客家山歌與新創的客家歌曲，節目中除了團員大合唱外，還穿插有客家山歌與新創男女對唱、花鼓表演、柔力球舞蹈與薩克斯風客家歌謠演奏；18日下午2時在基隆文化中心第一會議室演出，讓外地思鄉或怕忘記自己語言的客家年輕朋友，能夠有機會在基隆聆聽在地客家合唱團的客家音樂嘉年盛會。

► 美麗最大的祕密

▲2020基隆客家情音樂嘉年華 18日開放民眾自由入場。（圖／基隆市客家文化協會合唱團提供）

ET快訊
夫妻民宿「浴血激戰」2晚！管家開門看傻...根本命案現場
iPhone12 開賣！蘋果官網最快7天到
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2020基隆客家情音樂嘉年華　18日開放民眾自由入場

風起雲湧共存共榮　新北三峽區農會120周年慶

新北眷村文化節週週抽好禮　加碼金門雙人來回機票大獎

新北防登革熱疫情蔓延　50名替代役男孳清百坪空地

深度了解在地執法　南警3天大執法要讓人民有感

桃園「銀光浪潮」勞動論壇　特定對象求職中高齡及高齡者占50.8%

南鐵東移爭議爆血衝突　前牛埔里長：如果有錯就誠心道歉，還地於民

挖土機翻車壓下半身！工人腿斷「忍痛鑿洞」20分　全場看不捨

快訊／台南「北門電腦商場」驚傳熄燈！網傻：童年掰了

台南大舞廳未落實實名制　安平警移送衛生局開罰3000元

未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該

楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

鄧紫棋與男友同框看金曲獎❤　聽到自己得獎懵了：現在頒什麼？

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

待轉區滿了！內湖騎士停槽化線　遭警攔停氣炸：我也想遵守法律

變態醫師北捷手藏外套再次襲胸　跪求和解...女子：非初犯不原諒

網美爬牆！趁店休「坐屋頂」拍照 門踩壞...網怒：美照下是醜陋的心

2020基隆客家情音樂嘉年華　18日開放民眾自由入場

風起雲湧共存共榮　新北三峽區農會120周年慶

新北眷村文化節週週抽好禮　加碼金門雙人來回機票大獎

新北防登革熱疫情蔓延　50名替代役男孳清百坪空地

深度了解在地執法　南警3天大執法要讓人民有感

桃園「銀光浪潮」勞動論壇　特定對象求職中高齡及高齡者占50.8%

南鐵東移爭議爆血衝突　前牛埔里長：如果有錯就誠心道歉，還地於民

挖土機翻車壓下半身！工人腿斷「忍痛鑿洞」20分　全場看不捨

快訊／台南「北門電腦商場」驚傳熄燈！網傻：童年掰了

台南大舞廳未落實實名制　安平警移送衛生局開罰3000元

中職／老外也瘋狂！林哲瑄影帝級守備　大聯盟撰文報導

中國將打造新世代核潛艦！　美國衛星照曝光「渤海重工」船廠擴建

2020基隆客家情音樂嘉年華　18日開放民眾自由入場

1.5米象魚「跳缸自殺」滿地血…網驚幫擋煞！動保處揭4致死關鍵

飯後吃B群！醫學系好友一看狂嗆「沒常識」　網友罵翻

風起雲湧共存共榮　新北三峽區農會120周年慶

與新加坡建旅遊泡泡免檢疫！香港人「6大原因」不想去：只有魚尾獅

海鮮控快搶訂　慕軒飯店牛排生蠔吃到飽再加開2場

《鬼滅之刃》聯名手錶結合羽織、日輪刀鍔！禰豆子款竟裝在木箱裡

推特封鎖拜登「電郵門」報導　執行長認錯道歉了

網美爬牆！趁店休「坐屋頂」拍照 門踩壞...網怒：美照下是醜陋的心

地方熱門新聞

快訊／台南「北門電腦商場」驚傳熄燈！網傻：童年掰了

挖土機壓下半身！工人腿斷忍痛鑿洞

南鐵東移　前牛埔里長：如果有錯，應誠心道歉

南警3天大執法要讓人民有感

台南大舞廳未落實實名制開罰3000元

85度C大杯冰布丁奶茶第2杯10元

桃園建置約169公里長　共同管道

陳永和：林飛帆在生不救！死後捻香

屏東林管處僱森林護管員甄試　即日起郵寄報名

2020桃園觀音萬聖南瓜節　活動更精彩

防登革熱疫情　役男孳清百坪空地

女大生超商打工養家　遭店長砍班逼辭職

涉未經核准生產醫療口罩　康匠負責人35萬交保

東大門夜市徵青年夜市頭家　短短一個月破兩百件

更多熱門

相關新聞

「5G FUN基隆饗食零距離」體驗

「5G FUN基隆饗食零距離」體驗

「5G FUN基隆−饗食零距離」體驗5G科技，推廣智慧導購，10月16至18日於基隆文化廣場登場，16日由市長林右昌和經濟部中小企業處長何晉滄、市府產發處長黃駿逸、副議長林沛祥和多位議員，按下5G手機啟動起跑，林右昌歡迎大台北都會區民眾，活動期間來基隆體驗5G應用，活絡後疫情時期地方商機。

基隆黑幫夫妻橫行廟口　槍交小弟保管遭查獲逼賠

基隆黑幫夫妻橫行廟口　槍交小弟保管遭查獲逼賠

五門車停貨車裝卸區　收費單、違規單要繳哪張？答案曝

五門車停貨車裝卸區　收費單、違規單要繳哪張？答案曝

七堵市場30錦鯉疑遭乾燥劑毒死

七堵市場30錦鯉疑遭乾燥劑毒死

基隆捷運助攻2022市長？　林右昌：想太多！但我滿開心

基隆捷運助攻2022市長？　林右昌：想太多！但我滿開心

關鍵字：

基隆客家合唱團

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

夫妻帶2盒保險套「徹夜闖紅燈」！民宿管家開門看傻眼

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

男開車上班　莫名被F-16戰鬥機爆頭

藍波驗出惡性腫瘤！化療60天…狂爬廁所吐

21歲宋威龍「帥臉爆痘」額頭長到下巴！

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

前夫帶新歡回家！吃醋妻下毒看他慘死

雨彈再開！大豪雨來襲紫爆驟降4°C

差55歲祖孫戀　婚後將妻鎖家中防出軌

降5900元！好市多i11 128G不到21K

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

風田肚子痛「掛急診沒健保」天價醫藥費曝光

長髮妹上空曬衣網瘋傳！真相曝光

暗黑餐飲市集10/17登場二天

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

更多

最夯影音

更多
未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該

未禮讓直行車...重機遭酒駕撞飛！　他氣得跳車猛踹玻璃：砸你車應該
楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

楊丞琳.王心凌驚喜推新歌「一起跳舞」　兩大教主合體全因「她」主動邀合作！

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

刷悠遊卡、掛捷運把手不怕摔！ 他創意發明「第三隻手」超便利

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

騎士被惡意逼車！按喇叭遭無視 幸運巧遇警察...三寶秒被開2罰單

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面