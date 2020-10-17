▲2020基隆客家情音樂嘉年華，18日開放民眾自由入場。（圖／基隆市客家文化協會合唱團提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

喜歡客家歌謠或熱愛音樂的基隆鄉親有福了！基隆市客家文化協會合唱團18日下午2時在基隆市基隆文化中心第一會議室，舉辦「基隆人.客家情2020音樂嘉年華會」客家歌謠成果發表會（自由入場），讓基隆鄉親朋友，不用大老遠跑到外縣市去聆聽欣賞。

基隆市客家文化協會合唱團指出，基隆市非客家族群多數聚落的縣市，再加上客家人害羞的天性、因此這個於2003年即創立，並在2008年正式更名為基隆市客家文化協會合唱團，具有十多年歷史的在地客家歌謠合唱團，目前學員約40餘名遍及基隆市各階層領域。

基隆市客家文化協會合唱團表示，團員平時均利用假日參加學習；3年前為持續推廣傳承客家母語及客家歌謠，並吸引更多年輕客家或非客家子弟參與，特別重金邀請在客家歌唱界擁有客家聲樂高音歌王美譽的陳忠義老師來擔任該團指導老師。

陳忠義老師結合現代新創的曲風配合拉丁、森巴和爵士等各種打擊樂器，把客家山歌做了改變，他認為這樣的融合，應該會引起不少的年輕人的學習興趣，他說，希望是客家走進世界，客家文化跟世界接軌，我們不是常說跟世界接軌，這就是用新的音樂方式來表現，希望我們的客家語言，也可以融合在一起。

基隆市.客家情2020音樂嘉年華成果發表會，共計演唱十餘首結合傳統客家山歌與新創的客家歌曲，節目中除了團員大合唱外，還穿插有客家山歌與新創男女對唱、花鼓表演、柔力球舞蹈與薩克斯風客家歌謠演奏；18日下午2時在基隆文化中心第一會議室演出，讓外地思鄉或怕忘記自己語言的客家年輕朋友，能夠有機會在基隆聆聽在地客家合唱團的客家音樂嘉年盛會。

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