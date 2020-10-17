公民力量！鄭文燦表揚29家非營利組織...彌補政府不足的社會價值

▲鄭文燦表揚桃園2020年非營利組織公益傑出貢獻獎單位。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦17日於市府表揚29家榮獲「桃園市2020年非營利組織公益傑出貢獻獎」單位表示，台灣逐漸形成公民社會，且各種公民團體及NPO愈發蓬勃活耀，雖然面臨組織成立、人力培養、資金募集等挑戰，仍堅持自身理念，關注社會議題，展現彌補政府不足的社會價值。

▲▼鄭文燦表揚桃園2020年非營利組織公益傑出貢獻獎單位。（圖／市府提供）

因此，市府成立全國唯一服務NPO的專責單位，致力NPO培力及扶植任務，讓擁有溫暖且強大社會力量的NPO，成為政府施政最重要的協力夥伴。社會局長鄭貴華表示，「桃園市2020年非營利組織公益傑出貢獻獎表揚活動」的獎團體涵蓋社福、環境、藝術、新住民等多元組織，都具有專業論述、紮實服務及創新想法，展現桃園多元性樣貌及活潑的社會能量。

▲▼鄭文燦表揚桃園2020年非營利組織公益傑出貢獻獎單位。（圖／市府提供）

經遴選出的29家受獎單位如下：陽光社會福利基金會桃竹服務中心、台灣兒童暨家庭扶助基金會桃園分事務所、中華基督教救助協會、育田社會福利慈善基金會、台灣大心社會福利協會、心路社會福利基金會桃園分會、舊鞋救命國際基督關懷協會、桃園市私立路得啟智學園、桃園市藍迪基金會、桃園市肢體傷殘協進會、桃園市真善美社會福利基金會、桃園市築夢家族社區兒童發展協會、桃園市基督教女青年會、怡仁愛心基金會、桃園市野鳥學會、桃園市圓夢愛心關懷協會、桃園海客協會、桃園市南崁兒童弦樂團協會、桃園市失智症關懷協會、桃園市腎友協會、桃園市綺麗運動協會、桃園市桃花源音樂協會、桃園市愛筵社會服務協會、桃園市辰威獅子會、桃園市身心障礙聯盟、方興中馬匹輔學健康社福基金會、桃園市東南亞藝文教育創新暨研究協會、桃園市慈馨公益關懷協會、桃園市音樂文化協會。

・團購超強好物