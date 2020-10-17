另類便利店新星！老闆偷吃新進女員工1天戰4回　攝影機全都錄

▲加盟開設便利商店的高姓男子明明已為人夫，卻背著妻子與吳姓女員工上床，一天激戰4次。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

人夫高姓男子獨資加盟開了一間便利商店，怎料他卻與底下吳姓女員工曖昧，不僅被妻子裝設於家中的監視器拍到帶吳女回家，一天內還發生了4次性行為。事後，高妻帶著錄影畫面一狀告上法院，向老公及小三求償120萬元。桃園地院近日審結，判高男及吳女須連帶賠償40萬元。可上訴。

高男與妻結婚超過20年並育有1子1女，身為便利商店負責人的他，不顧自己已有家庭，仍與旗下女員工大談婚外情，3月2日直接被家中監視器拍到與女員工發生4次性行為，同月6日，又再被抓包2人於屋內1樓玄關前接吻後，隨即上樓激戰。

高妻得知老公外遇後，身心受到嚴重打擊，忍無可忍下向2人提告，求償120萬元精神慰撫金。法庭上她交出家中攝影機錄下的影像，痛訴自己配偶權已明顯遭侵害。

桃園地院審理時，高男表示自己是在2018年10月面試新人時認識吳女，坦承自己確實有在一天之內與吳女在家中性交4次，但否認3月6日2人在玄關前接吻後有上床，並指控妻子將盜錄影像作為證據並不合理；對此，吳女也提出相同抗辯。

法官認為，高男與妻2003年結婚，然而他卻在婚姻關係中背叛妻子，與女員工發生婚外情，且據了解，吳女並非不知情，2018年底開始受雇後便知道高男已婚，審結考量雙方財力，判偷情2人須連帶賠償高妻40萬元較為適當。全案仍可上訴。

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