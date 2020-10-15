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減少道路挖掘　桃園已建置約169公里長共同管道

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▲桃園市長鄭文燦於大園區視察共同管道設備更新汰換工程進度。

▲桃園市長鄭文燦於大園區視察共同管道設備更新汰換工程進度。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦15日於大園區視察共同管道設備更新汰換工程進度表示，共同管道是城市的基礎建設、智慧城市的象徵，可以減少道路挖掘，降低城市開發的破壞性。目前桃園已建置約169公里長的共同管道，並投入近2億元經費辦理高鐵桃園站區及航空城共同管道設備更新汰換，預計2021年2月底完工，提升共同管道維護管理的效率。

▲桃園市長鄭文燦於大園區視察共同管道設備更新汰換工程進度。

▲▼桃園市長鄭文燦表示，共同管道是城市的基礎建設、智慧城市的象徵，可以減少道路挖掘，降低城市開發的破壞性。（圖／市府提供）

▲桃園市長鄭文燦於大園區視察共同管道設備更新汰換工程進度。

鄭市長提到，該工程將更新汰換既有的老舊設備、零組件及線路，此外，也將導入智慧化管理，利用BIM建築資訊模型建置及IOT技術，有效監控共同管道內設備狀況，同時建立中央監控整合系統及管道內無線網路，以及管道內氣體偵測系統設備，進出人員則須配戴管制手環，確保人員作業安全。

桃園市先前投入40.6億元，針對中路重劃區、經國重劃區、新闢道路工程等，興建169公里長的共同管道，第二階段再投入約46億元，針對草漯重劃區、月桃路拓寬、機捷A20站、捷運綠線等區域，完成164公里共同管道布建，完工後將可提供包含電力、電信、自來水、有線電視、寬頻、天然氣等各管線單位充分使用，相信桃園市共同管道監控中心也將成為智慧城市示範點及亮點。

除此之外，為了加速建設速度，也希望各管線單位協助分擔使用費或建設費，未來也將研擬即使沒有共同管道也須收取管線業者道路使用費，藉此提高循環基金的再利用，擴大管道布建範圍，

工務局副局長陳智仁表示，桃園市自升格以來，已規劃1,591公里共同管道建設藍圖，目前已完成9處共169公里共同管道，市府團隊將持續建設共同管道，未來10年內預計再完成400公里共同管道，並將持續優化維護管理工作，以減少道路挖掘，保障市民用路安全。

包括市府工務局養工處副處長呂紹霖、中興工程顧問公司董事長陳伸賢、良企機電顧問公司總經理陳俊男、佶利迪科技股份有限公司副總經理蔣毅暉、台電桃園營運處處長張以諾、自來水公司股長邱繼皓等均一同視察。

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