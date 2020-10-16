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桃園「銀力時代」健走　展現中高齡活躍及充沛就業力　

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▲桃園「銀力時代」健走，展現中高齡活躍及充沛就業力。（圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供）　

▲桃園「銀力時代」健走，免費參加送好康。（圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供）　

記者楊淑媛／桃園報導

免費參加還送好康！勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為展現中高齡活躍及充沛就業力，於10月24日在桃園虎頭山環保公園舉辦「銀力時代 再創高峰」千人健走活動。整個活動免費參加，除準備了1,000份「鋁合金避震登山杖」完賽禮、2,500份「摺疊後背包」參加禮，還有按摩舒壓床墊、泡腳機、血壓計、按摩枕等多項摸彩好禮，讓你帶回家。

▲桃園「銀力時代」健走，展現中高齡活躍及充沛就業力。（圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供）　

勞動力發展署桃竹苗分署16日表示，桃園虎頭山公園「銀力時代」的健走活動，是該署第一次舉辦。活動從早上7點半開始，健走路線起點從老人文康中心旁的稜線步道口出發，走到終點主會場環保公園。健走結合趣味闖關活動，藉由闖關任務，帶大家認識中高齡朋友們的就業服務資源，包括職場學習及再適應、職務再設計輔具補助等。▲桃園「銀力時代」健走，展現中高齡活躍及充沛就業力。（圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供）　

主會場虎頭山環保公園活動從9點開始，安排有精彩的舞台節目，並規劃近50個「銀光市集」攤位，展現多元就業、職業訓練以及微型創業鳳凰成果，現場提供試吃、試用、職務再設計輔具體驗，還有百人手作體驗活動等有趣的互動活動。

▲桃園「銀力時代」健走，展現中高齡活躍及充沛就業力。（圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供）　

該分署表示，勞動部近年來積極提升中高齡者與高齡者的就業服務措施，鼓勵職場世代合作青銀共融，希望透過千人健走，一起與職場高年級生用體力、毅力共同邁進，勇往直前再創事業高峰。

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