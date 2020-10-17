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「水庫蓄水」有望！雨區漸擴大　鄭明典讚：是值得歡迎的現象

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▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲北台灣近日都是陰雨綿綿。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

近日受到東北風影響，北台灣、東半部持續降雨，其中宜蘭出現大豪雨，不過雨勢都集中局部地區，導致水庫蓄水不多。氣象局長鄭明典表示，今（17）日的雨區有擴散現象，直說「歡迎！」，他也提醒，持續下雨的地方仍要小心注意。

今年六月迄今全台降雨是自1947年以來第二少，也是1964年以來第一次無颱風侵臺帶來顯著降雨，且上半年梅雨季節期間降雨亦偏少。近幾日北、東部雖然頻有降雨，但雨勢都集中部分地區，水庫蓄水不順。

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鄭明典表示，根據氣象局資料顯示，可發現今日雨區稍有擴散，除宜蘭、花東外，北台灣、中南部也有雨勢，他直說這是「值得歡迎的現象」，不過他也提醒，持續下雨的地方還是要小心。

氣象局預報員葉致均表示，未來一周都是典型東北風影響的天氣型態，周一前水氣偏多，桃園以北、東半部都有降雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮4地區容易發生局部大雨或豪雨，南部、中部山區則是午後有雨。

周一過後水氣減少，雖然北台灣仍有雨，但雨勢會變小，僅基隆北海岸、宜蘭會有大雨，其他地區午後也不太會下雨，而北台灣平地則是都維持陰天偶飄雨的天氣型態。

▲▼天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼受東北風影響，基隆、宜蘭近日雨勢較大。（圖／氣象局）

▲▼天氣圖。（圖／氣象局）

在各地氣溫方面，白天高溫北部與宜蘭約24到25度、新竹與苗栗約27到30度、中南部約32到33度，夜晚低溫則都約22到24度，中南部日夜溫差可達10度，早出晚歸者要注意保暖。

另外在海面上的熱帶性低氣壓已減弱為低壓，進入中南半島，不過因菲律賓東方海面到南海一帶仍屬低壓帶，下周可能仍會有熱帶擾動、低壓、颱風等出現。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」指出，基隆、宜蘭近日降雨不斷，台灣海峽無時無刻颳著強風巨浪，都是受到東北風影響，造成這種狀況有2大原因，包括太平洋高壓偏弱，東北風不斷南下、菲律賓至南海持續有熱帶系統發展，將東北風一直帶下來，才會導致基隆、宜蘭成為「雨不停國」。

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