周日水氣多！北東「4地區」有大雨　宜蘭雨下不停2關鍵原因揭曉

▲北台灣近日都是陰雨綿綿。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

受到東北風影響，未來一周北台灣仍是濕涼天氣型態，桃園以北、東半部有雨，且周一前水氣較多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮4地區容易發生局部大雨或豪雨，北部平地則都是陰天偶飄雨。另因菲律賓東方海面到南海一帶仍屬低壓帶，可能仍會有熱帶擾動、低壓、颱風等出現。

氣象局預報員葉致均表示，未來一周都是典型東北風影響的天氣型態，周一前水氣偏多，桃園以北、東半部都有降雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮4地區容易發生局部大雨或豪雨，南部、中部山區則是午後有雨。

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周一過後水氣減少，雖然北台灣仍有雨，但雨勢會變小，僅基隆北海岸、宜蘭會有大雨，其他地區午後也不太會下雨，而北台灣平地則是都維持陰天偶飄雨的天氣型態。

▲▼受東北風影響，基隆、宜蘭近日雨勢較大。（圖／氣象局）

在各地氣溫方面，白天高溫北部與宜蘭約24到25度、新竹與苗栗約27到30度、中南部約32到33度，夜晚低溫則都約22到24度，中南部日夜溫差可達10度，早出晚歸者要注意保暖。

另外在海面上的熱帶性低氣壓已減弱為低壓，進入中南半島，不過因菲律賓東方海面到南海一帶仍屬低壓帶，下周可能仍會有熱帶擾動、低壓、颱風等出現。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」指出，基隆、宜蘭近日降雨不斷，台灣海峽無時無刻颳著強風巨浪，都是受到東北風影響，造成這種狀況有2大原因，包括太平洋高壓偏弱，東北風不斷南下、菲律賓至南海持續有熱帶系統發展，將東北風一直帶下來，才會導致基隆、宜蘭成為「雨不停國」。