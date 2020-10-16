鄭明典驚呼「很特別！」　大豪雨彈炸狂炸宜蘭⋯日雨量破400毫米

記者李宜秦／台北報導

近幾日受到東北風影響，北台灣連日都有降雨，其中宜蘭出現大豪雨，氣象局長鄭明典表示，「宜蘭的雨真的很特別」，昨日累積雨量超過400毫米，雖然範圍不大，但現在都還持續降雨中。氣象專家彭啟明表示，今晚到周六是東北風最強的時間點，這段時間桃園以北、東半部都會有雨，宜蘭則持續有大豪雨。

▲宜蘭近日連日大雨，是受東北風影響。（圖／記者李毓康攝）

氣象局長鄭明典在臉書發文表示，「宜蘭的雨真的很特別，昨天累積雨量最大值超過400毫米，雖然範圍並不特別大，但雨勢到現在還在持續」。

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彭啟明指出，昨晚到今天清晨，宜蘭又有顯著的降雨，宜蘭平原南側的三星、冬山、五結、蘇澳南澳一帶雨勢不斷，其中冬山鄉不少測站都超過400毫米，其他地方也有100到200毫米，這又是一次東北風在宜蘭異常降雨的個案。

彭啟明解釋，這不是颱風外圍環流引發的共伴效應，而是大環境仍是低層東北風，中層則是有個高壓盤據，是很典型東北風的案例，但又碰上很特殊的畚箕地形，有時候南，有時候北，有時候某個區域又有很極端持續的降雨，降雨原因仍須研究。

▲氣象局發布豪雨特報，宜蘭縣有大豪雨。（圖／氣象局提供）

中央氣象局今日針對5縣市發布豪雨特報，其中新北市有豪雨、宜蘭縣則有大豪雨。氣象局表示，東北風影響，今(16)日宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，新北市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、臺北市山區及花蓮地區有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

彭啟明表示，東北風今日將逐漸增強、冷空氣也會南下，今日下半天雨勢增強，會推進到桃園或接近新竹，東北部的宜蘭可能還會持續一波較大雨勢，另外就是新北的北海岸迎風面到靠山區，北花蓮也有較多雨勢。

東北風最強的時段將落在今晚到周六，持續到下周二都是典型東北風天氣，桃園以北到東半部，都維持每天都會下點雨，早晚的機會較高，也要看當地地形的交互作用，宜蘭要特別注意可能仍有持續性的較大雨勢發生。

▲海面上的熱帶低壓尚未生成颱風。（圖／氣象局提供）

氣溫方面，北部溫度約21到25度，過了新竹以南，則是相當晴朗，白天還是超過30度以上溫度，南北有相當大的差異。

另外過去幾天在從菲律賓東測的低壓，進入南海後，發展條件不如預期，稍差一些，可能在登陸越南前都還沒有發展成颱的機會，不過菲律賓東方海面的海溫及各方面條件仍佳，仍是有機會有颱風發展趨勢。