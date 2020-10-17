加拿大不甩「戰狼外交」威脅！　總理：不會對新疆香港保持沉默

▲加拿大總理杜魯道步入多倫多的聖彌額爾聖殿主教座堂 (St. Michael`s Cathedral Basilica)，悼念已故總理特納（John Turner）。（圖／路透）

實習記者湯子暘／編譯

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）16日再度不甩中國大使而回應，不會對世界上的人權議題保持沉默，無論是新疆維吾爾又或是香港，繼中加建交50年之際當天譴責中國的「脅迫式外交」（coercive diplomacy）後，再度將矛頭指向中方的威脅。

事件始於中國駐加大使叢培武威嚇加國政府，立即停止為流亡港人提供庇護，且應該支持港版國安法打擊暴力，否則將危害到在港的加拿大人民與企業的安全。

加拿大外交大臣商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）反嗆叢培武，這樣的威嚇言論「令人厭煩且無法接受」，讓中加兩國緊張關係加劇。

▲加國過去與中方交好，但「戰狼外交」似乎逐漸在國際中失去作用。（圖／路透）



反對黨的領袖奧圖爾（Erin O'Toole）更加激進地呼籲，叢培武應該立即出面道歉，「這是對30萬在港加拿大公民的威脅，而且用字一點也不含糊。如果這位大使沒能道歉，我希望政府能撤回他的大使認證。」

隨著中加關係惡化，一艘加拿大軍艦也於月初駛過台灣海峽，用行動對中國示威。中國外交部發言人趙立堅14日針對杜魯道的「脅迫式外交」則回應，這是刻意混淆視實，加拿大在孟晚舟事件上才是脅迫式外交。