打不到流感疫苗怎麼辦？醫生建議日常做3件事預防　出現2症狀盡快就醫

▲民眾搶打公費流感疫苗。（圖／宏仁醫院提供）

記者蔡玟君／台北報導

今年公費流感疫苗打氣熱烈，才開打10天疫苗數就用近一半，衛福部長陳時中16日更緊急宣布50至64歲無高風險慢性病族群暫緩施打，讓許多民眾擔心公費打不到，自費也無法預約該怎麼辦。台大醫院兒童感染科醫師李秉穎表示，只要平常注意勤洗手、衛生，出入公共場合確實戴口罩能有效預防，青少年以上出現發燒、全身痠痛情況就要盡早就醫，越早治療效果越好。

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▲醫生建議到公共場所要配戴口罩也能預防流感。（圖／記者林敬旻攝）

李秉穎表示，每年12月到隔年3月是流感高峰期，但由於今年新冠肺炎疫情持續流行，現在公布的日常防疫措施對流感同樣有阻隔效果，因此預估今年流感並不致大流行，因此民眾只要確實做勤洗手、注意衛生，出入公共場合確實配戴口罩，以及不要接觸病人，就能預防。

▲民眾平常應勤洗手，注意衛生。（圖／雄獅旅遊提供）

李秉穎說，流感疫苗並不是施打就百分之百能防止，保護力約7至8成左右，因此除了上述日常必須留意外，他也建議青少年以上若出現發燒38度以上，以及全身痠動就要立刻就醫，越早治療效果越好。

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