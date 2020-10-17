LIVE／50-64歲暫緩施打流感疫苗政策髮夾彎惹議　陳時中上火線說明

記者陳詩璧／台北報導

今年公費流感疫苗開打10天使用273.5萬劑，衛福部長陳時中昨（16日）宣布公費對象中的無高風險慢性病50~64歲今（17日）起暫緩施打，台北市不少里長對於上門無法施打的民眾一一道歉，還有里長對於政策髮夾彎，要求部長要出面道歉，疾管署對於施打狀況，宣布下午2點召開記者會，由衛福部長陳時中出面說明。

▲衛福部長陳時中。（圖／記者呂佳賢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾病管制署表示，今(109)年公費流感疫苗民眾接種踴躍，自10月5日開打至10月14日止10天流感疫苗已施打273.6萬劑(疫苗使用率45.3%)，經諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家，建議依感染流感併發重症之風險，以65歲以上長者及6個月以上至國小入學前幼兒等主要流感高危險族群優先接種，暫緩無高風險慢性病之50至64歲成人接種作業；另接種地點不限戶籍地，可跨縣市接種。

疾管署進一步表示，經歷新冠肺炎疫情，民眾防疫意識普遍提升，於日常生活均可落實佩戴口罩、勤洗手、維持社交距離的良好衛生習慣，預期本季流感疫情傳播有限。

莊人祥表示，目前公費流感疫苗依然是65歲以上長者打最多，其次為50~64歲者64萬9千劑。雖然現在尚無流感疫情，但還是希望幼兒與長者能優先接種，今年共採購公費疫苗603萬劑，另有115萬劑自費，全部施打後可達31.5%涵蓋率。

其他人也看了...

流感疫苗髮夾彎民眾傻眼撲空！里長怒嗆陳時中：朝令夕改

公費疫苗政策大轉彎！一個月前預約施打里民撲空 公所爆人龍

打不到流感疫苗怎麼辦？醫生建議日常做3件事預防 出現2症狀盡快就醫

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來