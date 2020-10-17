流感疫苗髮夾彎民眾傻眼撲空！里長怒嗆陳時中：朝令夕改

記者崔至雲／台北報導

今年公費流感疫苗短缺，衛福部長陳時中16日緊急宣布50-64歲無高風險慢性病族群暫緩施打，引起許多反彈。《ETtoday新聞雲》記者今（17日）實際前往里民服務中心發現，確實有部分民眾不知道突如其來的政策因而撲空。內湖金龍里里長鄭允強一邊安撫民眾並氣憤丟施打疫苗通知單表示，「一句話讓我們一年的辛苦全打消」。

▲內湖金龍里長鄭允強。（圖／記者崔至雲攝）

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由於公費疫苗政策突然轉彎，台北市內湖區金龍里一早就有許多原有希望來施打疫苗的民眾希望施打，但一問之下才知道無法施打，一名懷孕約2個月的媽媽大約在11點前往，但政策轉彎令她當場傻眼，只好立刻預約醫院施打；另一名推著娃娃車的媽媽原本預計讓嬰兒施打，結果也因政策改變讓她撲了空。

▲今年公費流感疫苗短缺，衛福部長陳時中16日緊急宣布50-64歲無高風險慢性病族群暫緩施打，內湖金龍里長怒嗆陳時中。（圖／記者崔至雲攝）

鄭允強憤怒表示，該里在一年前已經在做好安排，半年前已確認疫苗施打時間，一個月前做宣導、宣傳工作，但卻在昨天因「陳時中的一句話讓我們一年的工作全部都白費了」。

鄭允強也說，原本已估計來施打疫苗的民眾會增加，因此今年增加350劑的疫苗，「本來往年可以施打疫苗的民眾現在也無法施打，一張張的疫苗通知單還有意義嗎？」鄭允強氣憤的將粉紅色通知書丟在地上。

▲▼民眾排隊施打疫苗 。（圖／記者崔至雲攝）

鄭允強憤怒的說，「政策規政策，但陳時中應該要來第一線了解現場有多麼為難，這樣的政策改變應要有個緩衝期，這樣對我們金龍里里民好意思嗎？陳時中應該出來說清楚到底有什麼困難，為什麼可以在毫無緩衝期的情況下政策朝令夕改」。

▲今年公費流感疫苗短缺，衛福部長陳時中16日緊急宣布50-64歲無高風險慢性病族群暫緩施打。（圖／記者崔至雲攝）

記者實地觀察，短短半小時確實有部分孕婦及嬰兒打算今天施打疫苗，經過鄭允強說明後才離去，鄭允強說，「陳時中我邀請你來金龍里！一起聽聽民意，了解民眾如何施打疫苗！完全沒有公文的政策下來，我們幹嘛要配合？你們連道歉都沒有！錯誤的政策比貪汙還可怕」。

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