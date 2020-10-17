疫苗不足！陳其邁：保留讓「高風險族群」先施打　爭取中央增配



▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

公費流感疫苗自5日開放民眾接踵，但才過了10天，衛福部長陳時中16日卻緊急宣布「50-64歲暫緩接踵」，對此，高雄市長陳其邁表示，從公共衛生角度來看，衛福部這項政策是對的，高雄市衛生局也表示，因應流感疫苗短缺，也持續向中央爭取加速配發疫苗，並透過疫苗配額調控確保65歲以上長者等高風險族群優先接種。





▲鳳山區五位里長曾因疫苗不足到議會外抗議。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市衛生局表示，65歲以上長者罹患流感容易引起嚴重併發症，住院與死亡機率遠高於其他年齡族群。考量目前公費流感疫苗短缺，衛生局藉由疫苗分配管控及彈性調撥，使有限疫苗優先使用在流感重症高風險族群，自開打日起持續呼籲市民禮讓四大高風險族群優先，並責請醫療院所優先安排長輩接種，分別於10月8日、10月12日啟動第一及第二階段疫苗配額調控措施。

截至16日為止，高雄市公費流感疫苗數量73萬劑、已配賦到高雄市計53萬劑、完成接種36萬1千劑；衛生局基於人口族群特性，針對65歲以上高齡人口加強宣導催種，規劃於10月17日至25日密集配合各行政區重陽敬老擴大接種外，更進一步針對醫療機構要求落實對於65歲以上老人、6歲以下幼童以及罕見疾病、重大傷病等高風險族群優先接種，此外、對於因疫苗調度而延後的部分既定校園接種排程，特別強調待應配賦的疫苗數量到貨，一定如數供應接種需求，請勿過度擔心。衛生局表示，後續擴大需求，已向中央疾管署反映。

高雄市長陳其邁16日表示，流感疫苗主要就是要針對高風險族群，因為流感可能會有一些併發症，造成疾病會比較嚴重，站在公共衛生的角度，這樣是對的，就是要這些高風險族群做為優先施打對象，加上新冠肺炎的影響，大家打得非常踴躍，所以可能會造成大家比較不方便，不過我們在整個施打的對象，還是要留給比較高風險的這些族群的朋友來打，但是在其他族群疫苗的數量中央再想想辦法增加一點，讓大家都能夠打到疫苗。