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歷時2年擘劃修繕耗資890萬　雲林四湖運動公園風雨籃球場啟用

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▲雲林縣政府協助四湖鄉公所向教育部體育署爭取經費，辦理四湖鄉運動公園籃球場設施改善工程，歷時兩年多終在今（17）日落成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府協助四湖鄉公所向教育部體育署爭取經費，辦理四湖鄉運動公園籃球場設施改善工程，歷時兩年多終在今（17）日落成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府協助四湖鄉公所向教育部體育署爭取經費，辦理四湖鄉運動公園籃球場設施改善工程，歷時兩年多終在今（17）日落成。雲林縣長張麗善、四湖鄉長蘇國瓏及四湖鄉民代表會主席蔡裕筆等地方代表共同為四湖鄉運動公園風雨籃球場開幕剪綵，讓鄉親不用再擔心日曬雨淋，能夠盡情享受運動，促進身心健康。

雲林縣長張麗善指出，感謝教育部體育署補助560萬元，加上縣府補助152萬元及四湖鄉公所自籌178萬元，共計890萬元整，讓四湖鄉運動公園籃球場設施改善工程順利完工，包含籃球架、投射燈柱、籃球場PU地坪及球員休息區等硬體設施維修整建，改善四湖鄉運動公園籃球場設施品質，提高籃球場之功能性與服務性，刺激民眾從事運動的意願。

雲林縣長張麗善指出，在此肯定蘇國瓏鄉長為鄉親的努力付出，考量現今極端氣候，為讓長者前輩、青年朋友有舒適運動環境，爭取四湖運動公園原有籃球場設施改善，讓老少鄉親朋友都能就近就地充份運用。

▲雲林縣政府協助四湖鄉公所向教育部體育署爭取經費，辦理四湖鄉運動公園籃球場設施改善工程，歷時兩年多終在今（17）日落成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府協助四湖鄉公所向教育部體育署爭取經費，辦理四湖鄉運動公園籃球場設施改善工程，歷時兩年多終在今（17）日落成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善說，打造幸福友善的生活環境是縣府團隊積極努力目標，希望藉由在各鄉鎮廣設運動公園，並配合學校運動場所開放，營造全民運動風氣，促進全民身心健康，提升我們縣民幸福感。

四湖鄉長蘇國瓏表示，四湖鄉打球青少年朋友很多，更有許多熱愛運動的長者前輩，考量四湖鄉運動公園原有籃球場地無遮蔭處，日頭炎熱時打球會刺眼；突然下雨更沒躲避處。因此規劃將運動公園籃球場改建為風雨球場，讓鄉親有個舒適運動場域。感謝縣府、教育部體育署多方協助，經過兩年多努力，終於在今日展現成果。

四湖鄉說明，縣府除補助四湖鄉運動公園籃球場建置為不怕日曬雨淋風雨球場外，同時也補助學校經費進行設施設備的改善，例如飛沙國中籃球場整建工程、南光國小PU操場整建工程及四湖國小夜間照明工程等，落實廣設運動公園及體育設施的施政目標，提供民眾安全無虞、優質友善的運動遊憩場，提升雲林縣民健康體能。

▲雲林縣政府協助四湖鄉公所向教育部體育署爭取經費，辦理四湖鄉運動公園籃球場設施改善工程，歷時兩年多終在今（17）日落成。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲四湖鄉公所將原運動公園籃球場規劃改建為風雨球場，讓鄉親有個更舒適的運動場域。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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