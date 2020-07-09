為荷包再添2150元！4部會推「4大加碼券」免費抽籤送　一次看懂怎麼領

▲「藝FUN券」預計發行200萬份、每份600元，將以公開抽籤方式公布幸運人選。（圖／文化部）

記者許展溢、林育綾、李佳蓉／綜合報導

振興三倍券自7月起開始預購，截至昨（8）日下午10時為止，上官網申購的民眾已突破1027萬9096人次。不僅三倍券，各部位也加碼放行補助券，像是文化部推出的「藝FUN券」、教育部體育署的「動滋券」、客委會「浪漫客庄旅遊券」以及農委會今日將公布的「農遊券」，4款加碼券若能幸運全領，等於為荷包再添2150元。

4大免費電子券怎麼領，帶你一次看懂：

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1.藝FUN券

文化部加碼推出每份600元的藝FUN券，預計發行200萬份，將於7月18日上午9點至20日下午9點，開放民眾有3天時間，一人一機下載「藝FUN券」APP並完成註冊，另於7月21日中午12點，邀請政委唐鳳與文化部長李永得採公開抽籤方式，公布獲得藝FUN券的幸運人選。

「藝FUN券」可適用「藝文展演場館及音樂展演空間」、「書店及唱片行」、「電影院」及「藝文展演預購票券」，以及於上述藝文場域空間從事藝文活動所銷售之節目票券及周邊商品。

2.動滋券

教育部體育署宣布發行400萬份500元的「動滋券」，可用於運動場館、觀賞運動賽事和購買運動用品等，於20日至26日開放民眾上網登記，28日抽籤，採線上電子錢包方式進行抵用。民眾可使用於運動場館、觀賞運動賽事、參加體育活動、購買運動用品等相關運動產業使用。

體育署表示，「動滋券」採先登記後抽籤方式，只要是本國國民與持有居留證的非本國籍配偶，都可至「動滋網」登錄基本資料參與抽籤，中籤者即可獲得500元電子抵用券。

▲動滋券可用於運動場館、觀賞運動賽事和購買運動用品等。（圖／翻攝自動滋網網頁don500.sa.gov.tw）

3.農遊券

為帶動農業旅遊消費，農委會將提供500萬張、每張250元的農業旅遊抵用券，可到全台至少3千多間休閒農場、餐廳、酒莊和茶莊等景點，好好放鬆一波。農委會主委陳吉仲表示，9日將召開記者會，完整說明如何搭配三倍券使用。

農委會輔導處說明，250元消費折扣券採電子式，會開設疫情專區，民眾只要上網登入自己的身份字號和手機號碼，就會取得一組簡訊連結，打開會是一個QR Code，屆時憑此條碼可在全台各景點使用。另外，考量小朋友和老人家可能沒手機、不會操作，會開放每一支門號，可以輸入最多3組身份字號，讓家人幫忙領取。

4.浪漫客庄旅遊券

客家委員會為振興疫後客庄產業發展，宣布加碼推出28萬份800元的「浪漫客庄旅遊券」電子券，第1階段自7月15日起優先登記，凡持有我國身分證之國民及持有居留證之非本國籍配偶，皆可透過LINE加入「客家委員會」官方帳號，於活動期間前往「浪漫客庄遊」活動帳號完成登錄，即可參加抽獎，抽中者可獲得800元「浪漫客庄旅遊券」。



客委會邀請持有浪漫客庄旅遊券的民眾，自8月1日起可至全臺11個縣市70個客家文化重點發展區，超過4,000家「浪漫客庄遊指定店」消費使用，結帳時只要打開電子票券掃描QR code，消費滿100元即可折抵1張，最高可一次折抵800元。

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