快訊／共機一早又來！三天內5度擾台　我空軍廣播驅離

▲中共運8反潛機再闖我西南空域遭驅離。（圖／國防部提供）



政治中心／綜合報導

共機不斷擾台，臉書粉專「台灣西南空域」的情報顯示，共機從15日晚間開始已4度跨越我防空識別區，而在17日一早又再度擾台，三天內五度擾台，空軍立即派機應對廣播驅離。不過，依國防部公布資料顯示，共機自10月以來有11次擾台記錄。

根據「台灣西南空域」情報指出，17日上午8時30分中共軍機運八反潛機入侵我防空識別區，高度4000公尺，與日前擾台的航空足跡高度一樣，我空軍立即派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

不過，根據國防部公布資料顯示，共機分別於15日晚間、16日早上入侵我西南空域，空軍立刻派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

另外，根據軍方近期公布共機擾台的動態，10月以來，共機有11天擾台防空識別區。分別是，10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架次；10月8日運8反潛機1架次；10月9日運8反潛機1架次、運9反潛機1架次；10月10日運8反潛機1架次，10月11日運8反潛機1架次；10月15日運8反潛機1架次；10月16日運8反潛機1架次。