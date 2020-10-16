58分鐘生死通話！女警淚崩規勸…「手機定位」救回割腕女

▲張女已割腕，意識不清。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）



實習記者劉雪兒／綜合報導

山西太原接警員常麗接獲消息，一名張姓女子與丈夫發生糾紛，開著車欲自殺，而她為了拖延時間，一直保持通話且含淚規勸珍惜生命，努力讓對方保持清醒，並一步一步引導張女說出位置，再用手機進行定位，民警58分鐘後終於趕到現場，最終也成功救回這名割腕的女子。

▲接警員常麗情緒也被影響。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）



根據陸媒《頭條新聞》報導，事情發生在山西太原，當事者的丈夫王男表示，因為發生家庭糾紛，而張女一氣之下離家出走，他擔心妻子想不開，於是向警方求助。而常麗接獲市局指揮中心的指令，要求核實一輛車，是否有翻入溝裡的交通事故，雖然當下接通張女的電話，確認過並無發生任何意外發生，但對方下一秒突然說了一句「我要自殺」後，就把電話給掛斷了。

常麗進一步說，她內心非常不安，多次的嘗試之後，電話終於再一次接通了，勸導對方「想想你的父母，孩子」，過程中她的情緒也不知不覺跟著受影響，真情流露留下了眼淚。儘管如此，她還是非常盡責的引導對方說出自己的位置，在用手機進行定位，且不斷讓張女保持清醒，而整個通話保持了58分鐘，直到民警趕到現場。

▼最後救護車及時趕到現場，才沒有進一步釀成悲劇。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）



據報導，雖然張女已經割腕了，幸好救護車及時趕到現場，隨後緊急送醫，目前已脫離了生命危險，而常麗透過媒體表示，雖然這不是交警的本職工作，但是作為人民警察，救人是最基本的工作。

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