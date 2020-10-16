　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

58分鐘生死通話！女警淚崩規勸…「手機定位」救回割腕女

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲接警員常麗。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）▲張女已割腕，意識不清。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）▲最後救護車及時趕到現場，才沒有進一步釀成悲劇。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

▲張女已割腕，意識不清。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

實習記者劉雪兒／綜合報導

山西太原接警員常麗接獲消息，一名張姓女子與丈夫發生糾紛，開著車欲自殺，而她為了拖延時間，一直保持通話且含淚規勸珍惜生命，努力讓對方保持清醒，並一步一步引導張女說出位置，再用手機進行定位，民警58分鐘後終於趕到現場，最終也成功救回這名割腕的女子。

▲接警員常麗。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）▲張女已割腕，意識不清。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）▲最後救護車及時趕到現場，才沒有進一步釀成悲劇。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

▲接警員常麗情緒也被影響。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

根據陸媒《頭條新聞》報導，事情發生在山西太原，當事者的丈夫王男表示，因為發生家庭糾紛，而張女一氣之下離家出走，他擔心妻子想不開，於是向警方求助。而常麗接獲市局指揮中心的指令，要求核實一輛車，是否有翻入溝裡的交通事故，雖然當下接通張女的電話，確認過並無發生任何意外發生，但對方下一秒突然說了一句「我要自殺」後，就把電話給掛斷了。

常麗進一步說，她內心非常不安，多次的嘗試之後，電話終於再一次接通了，勸導對方「想想你的父母，孩子」，過程中她的情緒也不知不覺跟著受影響，真情流露留下了眼淚。儘管如此，她還是非常盡責的引導對方說出自己的位置，在用手機進行定位，且不斷讓張女保持清醒，而整個通話保持了58分鐘，直到民警趕到現場。

▼最後救護車及時趕到現場，才沒有進一步釀成悲劇。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

▲接警員常麗。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）▲張女已割腕，意識不清。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）▲最後救護車及時趕到現場，才沒有進一步釀成悲劇。（圖／翻攝自微博／頭條新聞）

據報導，雖然張女已經割腕了，幸好救護車及時趕到現場，隨後緊急送醫，目前已脫離了生命危險，而常麗透過媒體表示，雖然這不是交警的本職工作，但是作為人民警察，救人是最基本的工作。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；
生命線協談專線：1995

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
賣壓加重！台中成屋倒貨5300戶　「這區扛一半」
小鬼走了吳宗憲衝擊大　吳姍儒曝「爸爸變了」
「150cm」象魚跳出水缸摔死！尾巴掃到...闆娘腿秒瘀青　
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

58分鐘生死通話！女警淚崩規勸…「手機定位」救回割腕女

港6男藏600部兒童色情影片　警辦案抓到「小學補習班老闆」

成都大學黨委書記遺體尋獲　死諫指控校長「利益鬥爭」

葛來儀：美對台戰略明晰會為台獨提供空白支票

廣州隔離酒店員工確診！　「無症狀感染」68人緊急篩檢

香港新加坡將推旅遊泡泡　台港還是沒戲

蘇州天鏡湖現「大型蛇類動物」　園區急拉封鎖線

男童扔鞭炮炸下水道！　瞬間被噴飛3公尺「空轉2圈」重重摔下

青島疫情源頭找到了　患者共用醫療設備傳染

今日頭條告今日油條！網紅餐廳涉侵權　員工苦笑回應

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

開箱逢甲極簡風高級學生宿舍！馬桶會唱歌、樓中樓設計超吸睛

休旅車路口「闖紅燈」險撞機車！　正義哥追上...駕駛竟嗆：去舉發啊

劉品言自爆和「已婚男約會」險當小三　陪朋友進產房嚇瘋：我知道的太多了

iPhone12四倍防摔、拍照更清晰 3C達人統整蘋果發布會懶人包

58分鐘生死通話！女警淚崩規勸…「手機定位」救回割腕女

港6男藏600部兒童色情影片　警辦案抓到「小學補習班老闆」

成都大學黨委書記遺體尋獲　死諫指控校長「利益鬥爭」

葛來儀：美對台戰略明晰會為台獨提供空白支票

廣州隔離酒店員工確診！　「無症狀感染」68人緊急篩檢

香港新加坡將推旅遊泡泡　台港還是沒戲

蘇州天鏡湖現「大型蛇類動物」　園區急拉封鎖線

男童扔鞭炮炸下水道！　瞬間被噴飛3公尺「空轉2圈」重重摔下

青島疫情源頭找到了　患者共用醫療設備傳染

今日頭條告今日油條！網紅餐廳涉侵權　員工苦笑回應

落日飛車X吳赫跨國合作！MV「拍喪禮過程」隱藏小彩蛋

虐童不論情節輕重初犯一律罰6萬　中市議員促加重罰則

紐約時裝周／MK 編織「蛋形」手袋超Q！田園色調貫穿秀場好舒心

南卡颱風侵襲越南！13搜救員遇山崩全殉職

海基會舉行顧問會議　聚焦大陸「雙循環」戰略

5肌肉移工扮山老鼠！夜闖深山助揹1057公斤扁柏　慘了要關這麼久

曾胖到破百...Matzka「一年瘦10kg」　驚人對照曝光了！

中職／統一獅想辦法攻破索沙　劉育辰：把握配速鬆懈

改善皮膚障壁功能　調整異位性皮膚炎病人的免疫系統擺脫搔癢

《如懿傳》女星被爆小三勾引已婚男！正宮「挺5月孕肚」抓姦痛打：妳不要臉

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

大陸熱門新聞

11歲男童誤食「冰6天魷魚」　恐終身洗腎

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

男腹部頻劇痛…醫一看驚「2m小腸」全塞胸腔

對岸慶光復節　陸委會提開羅宣言

蘇州天鏡湖現「大型蛇類動物」

12歲妹坐29F天台　絕望跳下當場亡

男子躲酒駕棄車跳河！　游到中央「消失水面」

男童調皮扔鞭炮！　瞬間被噴飛「空轉2圈」重重摔下

淘寶台灣退出　陸委會：歡迎合法經營

鬥前妻爆氣！正宮冷眼「扔2歲兒進垃圾桶」跑掉　

婚禮ing新郎突狂奔離場　網一面倒狂讚：嫁他！

癌末台商妻專案回台　壓線見最後一面

淘寶退出台灣市場 國台辦：損害民眾及企業利益

淘寶台灣年底退出！　阿里巴巴回應了

更多熱門

相關新聞

對岸慶光復節　陸委會提開羅宣言

對岸慶光復節　陸委會提開羅宣言

10月25日為台灣光復節，國民黨主席江啟臣說，在中共當局擴大慶祝的同時，民進黨卻讓光復節在台灣逐漸被遺忘，陸委會發言人邱垂正15日強調，中共是企圖以此營造台灣回歸祖國、兩岸一中的假象，是不折不扣的統戰活動，呼籲國人不要參加。

陸委會：還有48名台人在大陸失聯

陸委會：還有48名台人在大陸失聯

中國再當選聯合國人權理事　外交部：遺憾

中國再當選聯合國人權理事　外交部：遺憾

央視播解放軍登島　軍事專家解讀

央視播解放軍登島　軍事專家解讀

王毅：南海不應成砲艦橫行之海

王毅：南海不應成砲艦橫行之海

關鍵字：

大陸常麗山西太原

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

陳芳語吃素「被挖捧生蠔照」　硬起來反擊

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

七年級10大衰事「教召只排第4」

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

好市多促銷iPhone11「比官方還划算！」

狼醫襲胸求和解　女怒：非初犯不原諒

快訊／居家檢疫第8天…埔里男猝死家中

搭機送父骨灰罈回鄉　遭白目女一屁股坐下

iPhone 13消息曝光！達人：升級「四眼鏡頭」、大剪瀏海

更多

最夯影音

更多
懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻
單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面