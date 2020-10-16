美軍雷根號航母現蹤…朝「台灣方向」航行！　接近中沙群島

▲雷根號航母軌跡圖。（圖／翻攝自推特／SCSPI）



記者張方瑀／綜合外媒報導

美國第七艦隊司令部、太平洋艦隊指揮部在官網證實，尼米茲級核子動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）及所屬的打擊群，已經在15日返回南海。根據最新曝光的航跡圖顯示，雷根號16日在中沙大環礁東南方、靠近菲律賓呂宋島附近航行，且正朝台灣方向前進。

USS Ronald Reagan, was spotted near #MacclesfieldBank on Oct 16, during its third time #SouthChinaSea deployment in 2020. (the fourth entering of the #SCS)

Image credit: @lobsterlarryliu via @planetlabs pic.twitter.com/zbWuq1h67A — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) October 16, 2020

根據第七艦隊司令部（U.S. 7th Fleet）、太平洋艦隊指揮部（Commander, U.S. Pacific Fleet）的官網內容顯示，雷根號航母戰鬥群已經在15日返回南海，這也是今年第3次部屬。其艦隊陣容包含勃克級導向飛彈驅逐艦「海爾賽號」（USS Halsey DDG-97）、驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain，DDG 56）、第五艦載機聯隊（CVW-5）與導向飛彈巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam USS CG 54）。

從北京大學「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）平台在推特公布的航跡圖顯示，雷根號航母16日在中沙大環礁東南方、靠近菲律賓呂宋島附近航行，且正朝台灣方向前進。

美國海軍太平洋艦隊（U.S. Pacific Fleet）15日發布新聞稿指出，雷根號打擊群今年第3度部署於南海，10月航行經過菲律賓海，於10月9日到達印度洋進行安全演練。在印度洋部署不到一週，隨即折返南海。

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