12歲小弟遊惡地！驚見神秘骨頭　一測竟是「6900萬年前」恐龍化石

記者蔡儀潔／綜合報導

加拿大一名12歲的男孩在父親的陪同下，到艾伯塔惡地(Albertan Badlands)遠足，竟在山坡上找到6900萬年前的恐龍化石！考古團隊15日證實，其為約3至4歲的恐龍寶寶，「這化石屬『鴨嘴龍』並具有重要科學意義。因為我們對那個時代所知甚少。」

艾伯塔惡地是加拿大寸草不生的荒地，卻也是世界上發現最多、最完整恐龍化石的地方，著名的「加拿大艾伯塔省恐龍公園」就在此設立。

▲12歲的內森與父親 。（圖／翻攝自臉書／Nature Conservancy of Canada）

據BBC報導，12歲的男孩內森‧赫魯甚金（Nathan Hrushkin）自6歲起，對恐龍產生濃厚興趣，是個「小恐龍迷」。他經常跟隨父親的腳步，到艾伯塔惡地遠足。

內森去年在艾伯塔惡地，發現一小塊恐龍化石，當時父親猜測，該化石應該是從石頭上方掉落的。今年7月父子二人決定再次探訪此地，看是否可以有新的發現。幸運的是，他們在山坡上找到6900萬年前的恐龍化石。

當下內森吃驚到「完全說不出話來」，他在受訪時說，「我甚至沒有感到興奮，即便我知道我應該要很興奮。我太震驚了，我竟然發現恐龍化石。」

▲6900萬年前的恐龍化石 。（圖／翻攝自臉書／Nature Conservancy of Canada）

內森隨即將照片與地點，傳給全世界最大、專門研究史前時代的皇家蒂勒爾博物館(Royal Tyrrell Museum)。博物館得知消息後，立即派遣專家團隊進行挖掘。

挖掘化石的任務於15日完成，目前共發現30至50根骨頭，推測為一隻大約3至4歲的鴨嘴龍，且化石有約6900萬年的歷史，「這化石屬『鴨嘴龍』並具有重要科學意義。因為我們對那個時代所知甚少。」