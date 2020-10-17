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台諜恐慌／台商揪朋友吃飯抬頭看到央視...空氣一陣凝結

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▲▼台諜竊密案，央視連3報！學者蔡金樹及施正屏被逮捕。（圖／翻攝微博）

▲《央視》自11日起連續3日曝光4名台灣間諜。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／北京報導

大陸《央視》自11日起連續3日曝光4名台灣間諜，在兩岸引起軒然大波。不少在大陸工作的台商及台幹近期也感受到些微不尋常的氣氛。一位不願透露姓名的台幹向《ETtoday新聞雲》記者表示，自己任職於陸企，台籍員工不多，當台諜案的新聞播出後，「同事會故意拿這件事開玩笑，即便是不敢太過火，但覺得自己在同事間的地位降低不少。」

▲李孟居遭深圳國安逮捕照片曝光。（圖／翻攝央視）

▲《央視》曝光的第一起台諜案便是2019年遭逮捕的李孟居。（圖／翻攝央視）

也有台商表示，與大陸朋友在餐廳吃飯時，恰巧牆上的電視正在播間諜案的新聞，「頓時，空氣一陣凝結，所有人不約而同開始轉移話題，把電視關掉，又顯得太過於刻意避開話題，輕鬆的飯局瞬間變得很尷尬。」

台商透露，這些案例對一般經商的人而言，影響不會很大，大陸朋友也僅止於當作八卦話題，不會刻意談，不過，「對從事兩岸學術交流的人，恐怕會是嚴重的打擊，彼此間的信任感降低，不見得是好事。」

▲▼央視再公布最新台諜案！卓榮泰前助理去年被捕　試圖策反陸人員。（圖／翻攝央視）

▲鄭宇欽因試圖策反陸外交人員遭逮。（圖／翻攝央視）

外界分析，台諜案曝光的用意是在劍指台灣政府，再加上昨（15）日大陸官媒《人民日報》刊出的《告台灣情治部門書》，都是在給台灣政府施加壓力，但對於一般民眾而言，感受到的卻是兩岸持續的緊張及對峙情緒，使得在大陸生活的台灣民眾得更加謹言慎行。

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