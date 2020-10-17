台諜恐慌／你台灣的？ 北京老司機聽口音先沈默10秒...結局神展開

▲《ETtoday新聞雲》記者碰上一位開計程車的民間兩岸專家。（示意圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／北京報導

在北京生活，常聽到有人說，胡同裡臥虎藏龍，連下棋遛鳥的素人，對於國家大事都可以說上一甲子。台諜案發酵後，《ETtoday新聞雲》記者坐計程車時便碰上一位「很能聊」的司機王師傅（化名）。王師傅聽到記者口音時，淡淡問了一句，「你台灣的？」沈默了約10秒鐘，便開始從間諜說到蔡英文，從軍演講到導彈試射，最後卻語重心長地表示，「戰爭，要死好多人的，兩邊像現在這樣生活，不挺好的嗎？」

▲台灣間諜案話題在大陸民間引起關注。（圖／翻攝央視）

王師傅確認記者的台灣身份後，「你來北京做啥？」「來多久了？」「有聽說咱們抓了幾個間諜不？」一連串的問題鋪天蓋地而來，險些讓記者招架不住，甚至一度以為，「這司機該不會是大陸國安派來的吧！」不過，隨著時間推移，記者也了解到是碰上了「民間專家」，同時也激起了「好奇心」，便想聽聽看「專家」的觀點。

▲解放軍公布的登島搶灘畫面。（圖／翻攝CCTV）

王師傅在20分鐘的車程裡滔滔不絕，正如同近期會在微博上看到的內容，只要遇上有關兩岸的話題，留言普遍充斥著「武統」、「解放台灣」之類的觀點。王師傅堅信，現在的軍演就是一種準備，保持著狀態，「解放軍不用48小時，就可以切斷台灣與外界聯繫，甚至一舉拿下。」

▲解放軍軍機抵近台海中線次數越來越頻繁。（圖／國防部提供）

在慷慨激昂的一番「間諜說」及「武統論」後，王師傅忽然話鋒一轉，我們這代人是經歷過戰後貧窮和生活不易的年代，現在好不容易站起來，「老百姓當然不希望發生戰爭，戰爭，要死好多人的，兩邊像現在這樣生活，不挺好的嗎？」

誠如所見，當大陸透過《央視》及《環球時報》等官媒曝光台諜案事件後，一般民眾對於兩岸問題更加有興趣，在媒體及民間的輿論更加關注之際，能夠做決定的主事者，更需要耐心和充足的智慧來解決目前所處的僵局。