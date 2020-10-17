台諜恐慌／在陸工作自保撇步　變身句點王、避談政治

▲大陸國安警察說明李孟居在陸犯罪行為。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／北京報導

受台諜案影響，在大陸討生活的台灣民眾得練就一身自保的能力，才能避免無端捲入是非。一位在餐飲業陸企工作的陳先生（化名）表示，同事之間本來就比較少聊到政治性的敏感話題，不過，當有人打開話匣子，最好的方式就是選擇不說，「直接變身句點王。」

▲在大陸工作生活的台灣民眾不太談論政治性敏感話題。（圖／翻攝央視）

陳先生坦言，有些人知道我們是從台灣來的，會特別想要聊政治話題，想多了解一般人的看法，當碰上這種情況，「通常會選擇不說，或是表達知道這些政治人物，但他們也不認識我，我們也沒法改變什麼，接著就句點，他們也接不下去。」

▲李孟居著囚服畫面曝光。（圖／翻攝央視）

另一位在外企服務業上班的劉小姐（化名）提到，在大陸有部分民眾很關注兩岸發生的事情，甚至晚上都還會鎖定央視四套的海峽兩岸節目，一碰到台灣來工作的人，馬上會化身成為專家，各種觀點、看法盡出，「碰上了，也只能順著毛摸，才可以把話題結束。」

劉小姐表示，台灣民眾在大陸生活，無論政治立場是否認同，多數人還是會選擇拒聊政治性議題，「倒也不是擔心害怕，只是覺得到大陸工作，就是為了生計，無論私底下再怎麼討論，對於大環境也沒有任何助益，會把重心擺在眼前的工作上，比較有意義。」