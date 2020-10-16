深度了解在地執法　南警3天大執法要讓人民有感

▲台南市15日至17日實施3天交通大執法，加強取締重點違規，要讓人民有感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市15日至17日實施3天交通大執法，以「因地制宜、深度了解，有感執法」來加強取締重點違規，要讓人民有感。

台南市警局根據歷年交通事故統計分析，發現每地區肇事特性不一，以東區為例，依事故斑點圖顯示中華東路、東門路是肇事熱區，肇事時段16-20時最高，另新市區肇事熱區為中山路，肇事時段則以6-10時最高。

台南市警局於2020年8月24日開始推動「深度了解，有感執法」，要求各分局深入了解區域，去分析每地區肇事特性，利用有限警力，規劃執法勤務時段及項目，來精準執法，以達到降低事故維護用路人的安全目的。

交大指出，統計10月15日大執法第一天，統計發生受傷交通事故100件，與2019年事故發生日平均106.22件，降低5.8％，事故有效下降。警察局也表示本次大執法並不是只是3天，而是會持續執行，希望藉由重點違規執法來有效下降交通事故。

台南市警局長詹永茂表示，警察執法並不是以開單為目的，而是針對重點違規來執法，另外也要求員警遇用路人交通違規未嚴重危害交通安全及秩序，且情節輕微者，得依照違反道路交通管理事件統一裁法基準暨處理細則第12條規定，加強勸導並勸告其避免再次違反規範，希望藉此能讓台南市交通更順暢，用路更平安。

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